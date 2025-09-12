SPAR startet große „Love Tour 2025“

Pflanzlicher Genuss on Tour durch ganz Österreich: Im Mittelpunkt steht ein Foodtruck und eine Ape. Diese beiden bilden die stationäre Genuss-Zone mit Lounge-Bereich, Stehtischen, Sitzsäcken, Sonnenschirmen, Glücksrad und Beachflags.

Die Ape fährt durch die pulsierenden Städte und lädt zum Kosten der SPAR Veggie-Produkte ein. © Spar

SPAR bringt 2025 mit der „Veggie Love Tour“ seine beliebtesten veganen und vegetarischen Produkte direkt zu den Menschen – in allen neun Bundesländern, an Hotspots in zwölf Städten. Das Ziel des Unternehmens: Lust auf vegane und vegetarische Küche machen und das für alle, vom neugierigen Genießer bis zur urbanen Trendsetterin, denn pflanzlicher Genuss ist einfach, alltagstauglich und richtig gut.

© Spar

Foodtruck, Ape & Probier-Action

Im Mittelpunkt stehen ein Foodtruck und eine Ape mit Lounge, Sitzsäcken, Sonnenschirmen und Glücksrad. Dazu rollen Probier-Fahrräder durch die City. Besucher erwarten Highlights wie veganer Leberkäse, knusprige Falafel mit Hummus oder Iced Coffee und Iced Matcha Latte sowie Mandel- und Sojadrinks für alle, die nach einer geschmackvollen Erfrischung suchen. So wird die Tour zur Genuss-Zone für alle, die kosten, chillen und gewinnen wollen. www.spar.at/eigenmarken/lebensmittel/spar-veggie/veggie-love-tourhttp://www.spar.at/eigenmarken/lebensmittel/spar-veggie/veggie-love-tour

Vorbeischauen lohnt sich.