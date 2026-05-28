Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 139.00 aktien down -0.71% Andritz AG 79.00 aktien up +1.54% BAWAG Group AG 153.60 aktien up +0.52% CA Immobilien Anlagen AG 25.200 aktien up +0.8% DO & CO Aktiengesellschaft 187.80 aktien up +0.86% EVN AG 28.850 aktien down -0.52% Erste Group Bank AG 101.70 aktien down -0.88% Lenzing AG 24.200 aktien equal +0% OMV AG 61.25 aktien down -2.47% Oesterreichische Post AG 32.500 aktien up +1.56% PORR AG 36.450 aktien up +3.55% Palfinger AG 34.750 aktien up +2.21% Raiffeisen Bank Internat. AG 47.980 aktien up +1.44% SBO AG 34.600 aktien up +0.87% STRABAG SE 93.00 aktien up +1.53% UNIQA Insurance Group AG 16.620 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 58.25 aktien down -3.4% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.60 aktien down -0.95% Wienerberger AG 24.220 aktien up +2.19% voestalpine AG 48.040 aktien up +1.65%
  1. oe24.at
  2. Business
Kopie von Annette Mann
© Austrian Airlines

Ohne Kostensenkung

Sparmaßnahmen: AUA-Chefin droht mit Einstellung DIESER Strecken

28.05.26, 06:09
Teilen

Die Bundesländerverbindungen wären von weiteren Sparmaßnahmen besonders betroffen  

Wien ist der zweitteuerste Luftfahrtstandort Europas, hat aber nur ein kleines Einzugsgebiet, quasi keine Industrie, relativ wenig Geschäftsreisende, einen hohen Touristenanteil, hohe Lohnkosten und eine hohe Steuerbelastung, kritisiert AUA-Chefin Annette Mann. Das führe zu doppelt so hohen Standortkosten wie im EU-Schnitt. "Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, werden wir vielleicht wirklich irgendwann in Schönheit sterben", sagte sie im Interview mit "airliners.de".

Ohne Kostensenkung werde die AUA "anders agieren müssen, also eher über Schrumpfung als über Wachstum und über die Einstellung von Strecken reden". Davon wären die Bundesländerverbindungen und andere sehr kurze Strecken besonders stark betroffen. Die AUA-Mutter Lufthansa könne sehr rasch Flieger abziehen, da die Österreich-Tochter derzeit nur "Standardflugzeuge" bekomme, die jederzeit an einen anderen Standort verlagert werden könnten. Für den Fall dass die Standortverbindungen verbessert werden, habe die AUA "ein gutes Angebot gemacht, wo Wachstumschancen liegen können, konkret mit einem 13. und 14. Langstreckenflugzeug mit 700 hochwertigen Arbeitsplätzen dahinter", lockt Mann die Politik. Sie habe den Eindruck, "dass das im Moment alle wollen".

Auch Ryanair-Chef Michael O'Leary verspricht bei Kostensenkungen die Stationierung weiterer Flugzeuge in Wien und hat bereits Flieger abgezogen, weil ihm die Kosten zu hoch sind. Während aber der Chef der irischen Airline öffentlich die Politik beschimpft, will Mann "alle Beteiligten zusammenzubringen".

Ticket ohne Koffer für Sichtbarkeit in Preisvergleichsportalen

Die AUA hat vor kurzem angekündigt, ein Billigticket ohne Koffermitnahme anzubieten. Das sei vor allem dafür gedacht, in Vergleichsportalen mit einem günstigen Angebot weit oben gereiht zu werden, sagte Mann. 75 Prozent der Tickets würden außerhalb Österreichs verkauft und da oft über Preisvergleichsportale. "Wenn wir dort nicht mit einem Einstiegstarif auf den ersten drei bis fünf Plätzen präsent sind, sind wir raus". Die Kunden würden erst im zweiten Schritt überlegen, ob sie ein Handgepäck brauchen, einen Sitz reservieren wollen oder ein Essen. "Ich habe nicht die Illusion, dass sehr viele Menschen komplett ohne Gepäck fliegen. Aber wir brauchen auf den Onlineportalen Einstiegspreise, die Äpfel mit Äpfeln vergleichen", begründet sie den Schritt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen