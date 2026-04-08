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Kopie von BP hebt Dieselpreis auf 2,299 Euro pro Liter.
© Fuhrich

Tanken kostet mehr

Sprit-Skandal! Ölpreis sinkt, Diesel noch teurer

Von
08.04.26, 12:33
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Teils heftige Preis-Erhöhungen am Mittwochmittag an Österreichs Tankstellen. Wir kratzen wieder an 2,30 Euro pro Liter Diesel, obwohl der Rohölpreis sinkt. 

Die BP-Tankstelle an der Wiener Westausfahrt hebt den Dieselpreis auf 2,299 Euro pro Liter. Die nahe OMV verlangt nach Mittag ebenfalls 2,259 Euro für den Diesel. Überall sind die Preise gestiegen, der Diesel kratzt an 2,30 Euro. Obwohl der Rohölpreis unter 100 Dollar gefallen ist. Auch Superbenzin ist deutlich teurer geworden: Bei der OMV kostet der Liter Super 1,829 Euro, bei der BP kostet der Liter Super 1,879 Euro. 

Der Grund für den Preisschock an vielen Tankstellen in Österreich ab Mittwochmittag: Die hohe Notierung vom Vortag. Denn laut Spritpreisbremse  der Regierung zählt jetzt die Großhandelsnotierung für Diesel und Benzin für die Tankstellenbetreiber. Daran orientiert sich der Preis, den Tankstellen laut Spritpreisbremse verrechnen dürfen. Jetzt ist diese Notierung am Dienstag aber explosionsartig gestiegen, nachdem Trump die "Vernichtung einer ganzen Zivilisation " angedroht hat.

BP hebt Dieselpreis auf 2,299 Euro pro Liter.

BP hebt Dieselpreis auf 2,299 Euro pro Liter.

© Fuhrich

OMV bei der Westausfahrt von Wien verlangt nach Mittag 2,259 Euro für den Diesel

OMV bei der Westausfahrt von Wien verlangt nach Mittag 2,259 Euro für den Diesel

© Fuhrich

Auch wenn es nicht zur "Vernichtung einer ganzen Zivilisation" gekommen ist und die Rohölpreise nach dem Iran-USA-Waffenstillstand stark gefallen sind: Tanken ist in Österreich so teuer wie selten zuvor.

Selbst Diskonter kratzen an 2,20 Euro

Der Diesel ist überall in Österreich deutlich teurer an den Tankstellen geworden. Selbst Diskonter kratzen an 2,20 Euro pro Liter Diesel.

Selbst Diskonter kratzen an 2,20 Euro pro Liter Diesel. Jet-Tankstelle im Westen Wiens.

Selbst Diskonter kratzen an 2,20 Euro pro Liter Diesel. Jet-Tankstelle im Westen Wiens.

© Fuhrich

Super ist ebenfalls in die Höhe geschossen. Kostet vielfach schon weit über 1,80 Euro pro Liter. "Diese Preise sind nicht mehr lustig", kommentiert ein Tankstellenbesucher gegenüber oe24. Innerhalb einer Woche sollten die Preise stärker sinken, auf unter 2 Euro pro Liter Diesel, sagen Experten. Aber bis dahin bleibt Tanken so teuer wie selten zuvor.

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