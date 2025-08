Strom und Gas: SO viel kann man bei Anbieterwechsel sparen

Zahl der Lieferantenwechsel im ersten Halbjahr weiter gestiegen - Höchste Wechselraten erneut in Niederösterreich.

209.383 Strom- und Gaskunden in Österreich haben im ersten Halbjahr 2025 ihren Energieversorger gewechselt. Das sind deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als laut E-Control 187.779 Wechsel gezählt wurden.

Einsparungspotenzial durch Anbieterwechsel

Die Regulierungsbehörde führt den Anstieg unter anderem auf das Einsparungspotenzial durch Anbieterwechsel zurück. Aktuell könne man sich bei einem Wechsel des Stromanbieters bis zu 465 Euro ersparen und bei Gas bis zu 610 Euro, teilte die E-Control mit.

"Es zahlt sich also durchaus aus, einen Blick in den Tarifkalkulator zu werfen und einen Anbietervergleich zu machen", empfiehlt der Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control, Wolfgang Urbantschitsch.

Die Zahl der Stromwechsel lag bei 175.242, davon entfielen 132.936 auf Haushalte. Den Gaslieferanten wechselten 34.141 Kunden, darunter 30.178 Haushalte. Die Wechselrate betrug 2,8 Prozent bei Strom und 2,9 Prozent bei Gas.

Niederösterreicher wechseln am häufigsten

Die meisten Anbieterwechsel bei Strom im Verhältnis zur Kundenzahl gab es erneut in Niederösterreich mit 4,2 Prozent bzw. 36.653 Kunden. Es folgten die Steiermark mit 3,4 Prozent (32.939) und Oberösterreich mit 3,2 Prozent (33.508). Auch beim Gas lag Niederösterreich mit 3,7 Prozent (9.492 Kunden) an der Spitze, gefolgt von Oberösterreich mit 3,7 Prozent (4.475) und der Steiermark mit 3,2 Prozent (1.875). Die niedrigsten Wechselraten wurden wie schon in den Vorjahren in Vorarlberg registriert: 0,3 Prozent bei Strom und 0,5 Prozent bei Gas.