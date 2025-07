Studie: Sommerurlaub belebt den regionalen Handel

Sommerzeit ist Einkaufszeit – besonders in Österreichs Tourismusregionen. Eine aktuelle Erhebung des Handelsverbands in Kooperation mit Reppublika Research bestätigt: Shopping wird zum Urlaubshighlight.

Für fast die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher (46 %) gehört Shopping fix zum Sommerurlaub dazu. Im Schnitt lassen sie dabei 359 Euro am Urlaubsort – ein klarer Gewinn für den heimischen Handel. „Die Sommerurlaubssaison ist eine goldene Zeit für stationäre Händler in den Tourismusregionen“, erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. „Die Konsumenten sind entspannter, haben mehr Zeit und sind bereit, sich etwas Besonderes zu gönnen.“

Tourismus als Konjunkturmotor: 26 Millionen Gäste im Land

Neben den österreichischen Urlaubern sorgen auch die rund 26 Millionen ausländischen Touristen, die heuer ihren Sommerurlaub in Österreich verbringen, für volle Kassen im stationären Handel. Besonders punkten kann der Standort Österreich laut Will „nicht nur mit herausragenden Produkten, wunderbaren Seen und einer beeindruckenden alpinen Landschaft, sondern auch mit Kunst- und Kulturveranstaltungen wie den Salzburger und Bregenzer Festspielen“.

Urlaub am Meer, Berge im Herzen

Laut Studie planen etwa 49 % der Österreicher, diesen Sommer zu verreisen oder sind bereits auf Urlaub gewesen. Die beliebtesten Ziele: der Badeurlaub im Ausland (53 %), gefolgt von Aufenthalten in den heimischen Bergen (24 %) und an österreichischen Seen (21 %). Die durchschnittliche Reisedauer liegt zwischen drei und sieben Tagen.

Shoppen im Urlaub: Genuss, Erlebnis und Belohnung

Vier von fünf Befragten (80 %) kaufen im Urlaub Dinge, die sie sich im Alltag nicht leisten würden – von Souvenirs bis hin zu regionalen Spezialitäten. Besonders gefragt sind:

Freizeitaktivitäten & Ausflüge (52 %)

Souvenirs (49 %)

Regionale Produkte wie Wein oder Feinkost (47 %)

Kleidung (41 %)

Wellness-Angebote (27 %)

Am häufigsten wird dabei in Supermärkten (47 %) und auf Wochenmärkten (46 %) eingekauft. Doch auch Innenstadt-Geschäfte und Boutiquen ziehen 43 % der Urlauber an.

Die Motivation für das Urlaubsshopping ist vielfältig: 57 % entdecken gerne neue Produkte, die es zu Hause nicht gibt. 48 % suchen gezielt nach Geschenken oder Andenken, und 47 % genießen es, endlich Zeit zum Bummeln zu haben. Auch Faktoren wie die entspannte Stimmung (43 %), das Bedürfnis nach Selbstbelohnung und der Spaß am Einkaufen (42 %) spielen eine große Rolle.

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will © Handelverband/Stephan Doleschal

„Der Sommerurlaub ist für viele Menschen eine Auszeit vom Alltag, in der sie sich bewusst verwöhnen lassen und neue Dinge entdecken wollen. Dies spiegelt sich auch in ihrem Kaufverhalten wider“, fasst Handelssprecher Rainer Will zusammen. „Der stationäre Handel, insbesondere in den touristischen Regionen, nutzt diese Chance, um mit einzigartigen Produkten ‚Made in Austria‘, regionalen Spezialitäten und einem besonderen Einkaufserlebnis zu punkten und so die Wertschöpfung in Österreich zu halten.“