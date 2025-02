SÜBA AG: Alter Vorstand ist zurück

Nach einer dreimonatigen Auszeit kehrt Heinz Fletzberger als Strategie- und kaufmännischer Vorstand der Süba AG zurück.

Mit sofortiger Wirkung ist Heinz Fletzberger gemeinsam mit Manfred Wachtler erneut Teil des Vorstandsduos. Das Ziel: Mit klarer Vision und bewährter Green-Building-Strategie die SÜBA-Gruppe wieder auf Zukunftskurs bringen. „Ich freue mich, nach dieser kurzen, persönlichen Auszeit in die Süba AG zurückzukehren. Sie ist für mich mehr als nur ein Unternehmen – es ist mein Herzensprojekt, in mir fließt Süba-Blut“, sagt Fletzberger, der über 15 Jahre Süba AG als dessen Vorstand leitete und auf eine Markterholung hofft.

Durch das kürzlich angekündigte Auslaufen der KIM-Verordnung und die eingeläutete schrittweise Senkung des Leitzinses stünden die Vorzeichen für eine bevorstehende positive Wende in der Immobilien- und Baubranche laut Fletzberger sehr gut: „Trotz der aktuellen Herausforderungen bin ich davon überzeugt, dass sich der heimische Immobilienmarkt bereits in Bälde auf eine Aufwärtsphase zubewegt. Bei SÜBA setzen wir auf die richtigen Projekte um von der künftigen Markterholung zu profitieren. Ich kehre daher mit viel Freude, Motivation und einer klaren Vision zurück.“

SÜBA AG setzt bei Neubauten auf Energieeffizenz und ressourcenschonde Bauweise © SÜBA AG/C.Mike ×

Werthaltiges Projekt-Portfolio

Die SÜBA-Gruppe verfügt über ein werthaltiges Immobilien-Portfolio mit viel Potential – darunter Quartiersprojekte sowie Rechenzentren. Derzeit hat der Bauträger mit seiner über 40-jährigen Expertise auf dem heimischen Immobilienmarkt 18 Projekte mit einem Gesamtprojektvolumen von 1,6 Milliarden Euro in der Bestandspipeline, welche gebaut, baubewilligt oder in Projektierung sind.

Wohnprojekt "Das Kolomann" in Stockerau © SÜBA/AG ×

Energieeffizienz und CO2-Reduktion

SÜBA AG spezialisiert sich auf besonders ressourcenschonende und energieeffiziente Immobilienprojekte und konnte sich als Pionier in der nachhaltigen Projektentwicklung etablieren. Als erster Bauträger Österreichs wurde SÜBA AG im Jahr 2021 als EU-Taxonomie-konform bestätigt.

Bei allen Neubauprojekten, für die stets die höchstmöglichen Zertifizierungen angestrebt werden, verzichtet die SÜBA-Gruppe bereits seit Jahren auf den Einsatz fossiler Energieträger. Damit kann der CO2-Ausstoß um bis zu 70% gesenkt und ein Beitrag zu Klimaneutralität geleistet werden. Die dadurch erzielte Reduktion der Energie- und Betriebskosten kommt vor allem den Nutzer:innen der Immobilien zugute und trägt so zu leistbarerem Wohn- und gesünderem Lebensraum bei.

Bereits in der Bauphase setzt SÜBA AG auf innovative Technologien, um die Umwelt zu entlasten. Als erster Bauträger Europas installierte SÜBA AG auf ihren Baustellen in Österreich Mikrowindturbinen auf einem Baukran, um grünen Strom zu erzeugen und testete einen wasserstoffbetriebenen Stromgenerator. In Deutschland stellte SÜBA AG kürzlich das innovative, im DACH-Raum einzigartige Eisspeicher-Wohnprojekt fertig, welches sich gerade in der Vermietungsphase befindet.

SÜBA-Tochter „SÜBA Bau und Projekterrichtungs GmbH“ strebt Sanierungsverfahren anMit den vor einigen Monaten eingeleiteten Neustrukturierungsmaßnahmen verfolgt SÜBA AG das Ziel, sich für die Umsetzung ihrer neuen, innovativen Immobilienprojekte für die Zukunft weiter solide aufzustellen. Dazu zählt auch, für die kürzlich geschlossene SÜBA Bau und Projekterrichtungs GmbH – nur eine von 44 SÜBA-Tochtergesellschaften – einen Sanierungsplan anzustreben und konsequent umzusetzen. Seitens der SÜBA Bau und Projekterrichtungs GmbH bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Kreditinstituten. Zudem verfügte die Tochtergesellschaft über keinen Liegenschaftsbesitz und war lediglich als Dienstleisterin innerhalb der SÜBA-Gruppe tätig.