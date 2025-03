Tchibo investiert bei >2 Minuten 2 Millionen<

Tchibo kann bereits auf 75 Jahre Erfahrung in der Entwicklung innovativer und kreativer Produkte zurückblicken und weiß über die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kundinnen und Kunde bestens Bescheid – sie wollen keine kalten Füße.

In der neuen Staffel der Start-up-TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“, ist Tchibo als neuer Investor an Bord und Charlotte Braunstorfer, Marketing Direktorin bei Tchibo, hat gleich in der ersten Folge zugeschlagen und betont: „happytiptoes hat uns sofort begeistert. Die cleveren Zehenwärmer (Söckchen) sind genau das, wonach wir bei Tchibo suchen: eine smarte, alltagstaugliche Lösung, die unseren Kunden echten Mehrwert bietet.“ Die Zehenwärmer können ganz einfach über die Socken gestülpt und problemlos in den Schuhen getragen werden. Hochwertiges Neopren sorgt dabei für angenehmen Tragekomfort und vor allem warme Zehen – und das den ganzen Tag lang.

Aus der Show – direkt in die FilialenTchibo unterstützt das Start-up-Unternehmen happytiptoes mit einem Investment von 50.000 Euro und bringt seine Vertriebsstärke ein und fordert von „happytiptoes“ einen Firmenanteil von 30 Prozent. Das Angebot wurde von happytiptoe-Gründerin Christina Strasser sofort angenommen. Die sympathische Wienerin erklärt, wie alles begann: „Gestartet bin ich mit einer kleinen Produktion im Wohnzimmer und dem Verkauf auf den Wiener Christkindlmärkten. Ich wollte mein Glück ganz einfach teilen“.„Die Zehenwärmer werden in sorgfältiger Handarbeit in Europa gefertigt – ein Aspekt, der zusätzlich überzeugt hat. Denn bei Tchibo spielt Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle“, erklärt Braunstorfer. Die happytiptoe-Zehenwärmer sind ab sofort bei Tchibo gelistet.