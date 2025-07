Team hat frei: Bei PENNY steht der Chef persönlich an der Kassa

Bereits zum siebten Mal fand am 10. Juli der PENNY Filialtag statt – ein besonderer Aktionstag, bei dem Führungskräfte in die Rollen der Mitarbeiter schlüpfen und den gesamten Tagesbetrieb in einer Filiale übernehmen.

Dieses gelebte Zeichen der Wertschätzung steht bei PENNY längst für mehr als Symbolik: Es ist ein Ausdruck von echtem Miteinander und Teamgeist. In diesem Jahr war unter anderem auch PENNY Österreich-Geschäftsführer Niko Karras im Einsatz – und stand persönlich an der Kassa der Filiale in der Gentzgasse 62 im 18. Wiener Gemeindebezirk. Während das reguläre Team einen freien Tag genießen durfte, übernahmen Karras und Kolleg:innen sämtliche Aufgaben im Markt – vom Auffüllen der Regale über den Frische-Check im Obst- und Gemüsebereich bis hin zum Backen knuspriger Kaisersemmeln. Dass ausgerechnet die Filiale in der Gentzgasse ausgewählt wurde, ist kein Zufall: Sie wurde im Rahmen eines internen Wettbewerbs zur besten PENNY Filiale Österreichs gekürt – unter anderem aufgrund ihrer konstant hohen Warenverfügbarkeit und der überzeugenden Frischequalität im Sortiment. Wertschätzung wichtig „Dieser Tag ist für uns nicht nur symbolisch – er zeigt, dass Wertschätzung auch durch Taten sichtbar wird“, betont Niko Karras. „Wir sind sehr stolz auf unsere Teams und freuen uns, ihnen auf diese Weise etwas zurückgeben zu können. Gleichzeitig ist es für uns etwas ganz Besonderes, selbst wieder mitten im Geschehen zu stehen – Kundennähe zu spüren, anzupacken und gemeinsam mit unseren Kolleg:innen den PENNY Alltag zu erleben.“ Neben dem Einsatz im Markt lag PENNY auch das lokale Umfeld am Herzen. So nutzte Karras den Filialtag für einen Besuch im benachbarten Kindergarten Lindenhof der St. Nikolausstiftung – im Gepäck eine gesunde, bunte Jause für die Kinder.