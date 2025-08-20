Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.500 aktien down -2.84% Andritz AG 62.20 aktien down -1.97% BAWAG Group AG 112.90 aktien down -1.91% CA Immobilien Anlagen AG 23.500 aktien equal +0% CPI Europe AG 18.820 aktien up +0.37% DO & CO Aktiengesellschaft 223.00 aktien down -3.25% EVN AG 24.100 aktien up +0.42% Erste Group Bank AG 87.50 aktien down -0.62% Lenzing AG 27.550 aktien up +1.29% Mayr-Melnhof Karton AG 82.10 aktien down -0.48% OMV AG 48.300 aktien up +1.47% Oesterreichische Post AG 29.100 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.680 aktien down -1.86% SBO AG 29.500 aktien down -0.67% Telekom Austria AG 9.590 aktien up +0.1% UNIQA Insurance Group AG 13.020 aktien down -0.91% VERBUND AG Kat. A 62.90 aktien up +0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.500 aktien down -1.45% Wienerberger AG 32.220 aktien down -3.07% voestalpine AG 28.240 aktien down -0.28%
  1. oe24.at
  2. Business
Teuerung: Wer ist Schuld daran?

Frage der Woche

Teuerung: Wer ist Schuld daran?

20.08.25, 22:59
Teilen

Die Wirtschaftslage in Österreich liegt weiterhin flach: Die Teuerung liegt deutlich über dem Schnitt der EU. Gastronomie und Energie sind besonders hohe Preistreiber. Preiseingriffe seitens der Regierung in Lebensmittel sind gerade in der politischen Diskussion.  

Die Verbraucherpreise sind heuer im Juli mit 3,6 Prozent auf Jahressicht stärker gestiegen, als in der Schnellschätzung der Statistik Austria angenommen: Ursprünglich ging man von 3,5 Prozent aus, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Zu den größten Preistreibern zählten weiterhin die Gastronomie sowie Energie.

Preiseingriffe: Ja oder Nein?

Wirtschaftsexperten sehen mehrere Gründe für die Inflation: Zum einen hohe Lohnabschlüsse, zum anderen den fehlenden Wettbewerb. Finanzminister Markus Marterbauer und SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler sehen Eingriffe in Lebensmittelpreise als durchaus mögliche Maßnahme, um die Konsumenten zu entlasten. Die Wirtschaft argumentiert aber - wie Holger Bonin in der ZIB2 - solche Eingriffe würden die Regierung jährlich eine halbe Milliarde Euro kosten - bei dem Budgetloch sei das nicht besonders zielführend.

Frage der Woche

Österreich im EU-Vergleich viel teurer

Andere politische Vertreter sehen aber auch die Politik der EU als Grund für die schwächelnde Wirtschaft in Österreich. Gleichzeitig steht die Regierung aufgrund der überdurchschnittlich hohen Inflation im Vergleich zu anderen EU-Ländern unter Druck.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden