Preis-Schock zu Weihnachten: Christbäume teurer

Die Teuerung macht auch vor den Christbäumen nicht Halt. In Niederösterreich kostet der Laufmeter heuer 39 statt wie bisher 35 Euro.

Advent. 14 Tage sind es noch bis Weihnachten. Die Vorbereitungen laufen in vielen Haushalten bereits auf Hochtouren. Was fast überall noch fehlt, ist der Weihnachtsbaum. Verkaufsstart war etwa in OÖ, Salzburg, Kärnten und Tirol am 8. Dezember, in der Steiermark gestern. In Wien und NÖ sperren die Stände am 12. Dezember auf.

Wien. An insgesamt 261 Standorten in ganz Wien werden täglich von 8 bis maximal 20 Uhr Bäume verkauft.

1,1 Millionen Tannen aus NÖ geerntet

Christbäume sind „Big Business“. Alleine in Niederösterreich werden 1,1 Millionen Bäume geerntet. 1.000 Personen sind in den Christbaumkulturen tätig. Wertschöpfung: rund 22 Millionen Euro. Aufgrund der Teuerung stöhnen auch die Christbaum-Bauern unter höheren Produktions- und Transportkosten. Es kommt also heuer zu Preissteigerungen, die auch in Wien spürbar werden.

Die Durchschnittspreise bei Tannen liegen zwischen 15 und 39 Euro pro Laufmeter in Niederösterreich. Im Vorjahr musste man für Tannen 10–35 Euro pro Laufmeter bezahlen. Die Blaufichte schlägt in Wien mit 10 bis 25 Euro pro Meter auch etwas teurer zu Buche.

Auch in Oberösterreich sind die Preise um etwa ein bis zwei Euro teurer als im Vorjahr – der Laufmeter liegt zwischen 21 und 27 Euro.

Frühstart. Die meisten holen sich ihren Christbaum drei Tage vor dem Fest ins Haus. Aber einen neuen Trend merken die Verkäufer: Viele Menschen wollen schon früher einen Baum aufstellen. Die Begründung: Sie fahren nach dem Fest auf Urlaub.