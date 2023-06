Wildwasser-Spaß auf der Salza und einzigartige Naturerlebnisse erwarten Wildapen-Besucher.

Steiermark. Ein türkis-grüner Fluss, traumhafte Wanderrouten und entspannende Stunden in der Natur: Nur etwas mehr als zwei Stunden von Wien entfernt ist es Österreich-Urlaubern rund um den beschaulichen Ort Wildalpen mit seinen 438 Einwohnern möglich in eine andere Welt einzutauchen. Alleine die Anfahrt ist eine Reise wert- beliebt auch bei Motorradfahrern.

Vor Ort sind die Rafting-Touren und Kajak-Kurse auf der naturbelassenen Salza besonders empfehlenswert. „Bei uns können Besucher ihren stressigen Alltag hinter sich lassen“, sagt Darius Altzinger, Betreiber von paddelexpert.at. Der Wildwasser-Profi bietet täglich individuelle Rafting-Touren für Firmen und Privatpersonen an. Auch Familien kommen bei ihm auf ihre Kosten. Denn auf dem Trinkwasser-Fluss warten auf die Urlauber verschiedene Schwierigkeitsgrade: Action pur im Kajak oder Raft in den sprudelnden Wellen und für Mutige ein Fünf-Meter-Sprung in die Tiefe, sowie ruhigere Passagen mit wunderschönen Schluchten, die an Filmkulissen erinnern. „Die Touren werden individuell an die Teilnehmer angepasst.“

© padelexpert.at Wildwasser-Profi Darius Altzinger Betreiber von paddelexpert.at



Tolle Wanderungen laden in die Natur rund um Wildalpen ein

Faszination. Aber nicht nur auf dem Wasser erleben Besucher viele Highlights, auch rund um den Fluss kommen Steiermark-Besucher auf ihre Kosten. Wunderschöne Wanderungen warten in der Umgebung auf Touristen, wie beispielsweise die Wasserlochklamm. Schmale Canyons und beeindrucktende Wasserfälle lassen das Herz höher schlagen. Der Zugang über eine Hängebrücke befindet sich gleich neben der beliebten „Wasserlochschenke“.

© padelexpert.at Ein Erlebnis für die ganze Familie Rafting-Tour auf der naturbelassenen Salza.

Einfache Familienwanderungen sind ab Wildalpen möglich wie die Kräuterhalsrunde oder die Burgstallort-Lerchgraben-Löwekogel-Tour (Start beim Hotel Bergkristall). Herausfordernder und sehr empfehlenswert sind auch der Große Geiger in Hinterwildalpen und der Buchberg Wildalpen. „Die Besonderheiten hier sind der längste unverbaute Wildwasser-Fluss Österreichs, aber auch die wunderschönen kaum vom Menschen veränderten naturnahen Wälder“, sagt Bergwanderführer Christian „Kiki“ Scheucher, der begleitete Touren anbietet.

© padelexpert.at Hängebrücke am Weg zur Wasserlochklamm.

Wer die Ruhe sucht, kann seine Seele in der Natur baumeln lassen. Insider-Tipp: Die entzückende Waldsauna in Wildalpen mit erfrischendem Naturbach lädt zum Entspannen ein. Sprich: Der kleine Ort im Salzatal ist eine Reise wert.

© Marlene Kovacs Reporterin Marlene Kovacs mit Raft-Guide Darius Altzinger.

Auf einen Blick

Salza-Tour, Schlafen



Wassersport. Rafting-Touren und Kajak-Kurse (Darius Altzinger: +43650 420 32 43 paddel.expert@gmail.com; paddelexpert.at

CAMPINGPLÄTZE: Wildwasserzentrum Wildalpen,Naturfreunde oder Camping Wildalpen

Kajakshop Wildalpen Guter Ausgangspunkt mit Bed and Breaktfast

Hotel Bergkristall. Tolle Lage, exzellenter Service, Sauna, Doppelzimmer, Appartements, www.hotelbergkristall-wildalpen.at

WANDERUNGEN

Bergwanderführer. Christian „Kiki“ Scheucher kikischeucher@gmail.com (+43 699-11181184)

Wasserlochklamm. Eingang über Brücke neben Wasserlochschenke