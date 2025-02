Tourismusregion holt ältere Menschen zurück in die Arbeitswelt

Erfolgreiches Projekt “Senior Talents”: Der steirische Tourismusverband Schladming-Dachstein bringt Betriebe und Senioren zusammen.

Die österreichische Tourismusregion Schladming-Dachstein hat eine Initiative gestartet, um ältere Menschen aus dem Ruhestand zurück in die betriebliche Beschäftigung zu holen. Das Programm “Senior Talents” nutzt die Tatsache, dass es in der Region im steirischen Ennstal viele arbeitswillige Pensionistinnen und Pensionisten gibt, die eine sinnvolle Beschäftigung, soziale Teilhabe und ein Zusatzeinkommen im Ruhestand suchen. Es bietet sowohl für die älteren Menschen als auch für die regionalen Tourismusbetriebe Anreize zur weiteren Integration der Seniorinnen und Senioren in die Gesellschaft und für die Betriebe den Zugang zu erfahrenen Arbeitskräften.

Mathias Schattleitner, Geschäftsführer im Tourismusverband Schladming-Dachstein © Christine Höflehner ×

Aktiv im Ruhestand - Senioren möchten arbeiten



“Die Personalsuche sowie die langfristige Bindung von Fachkräften zählen derzeit zu den größten Herausforderungen in unserer Branche”, sagt Mathias Schattleitner, Geschäftsführer im Tourismusverband Schladming-Dachstein. “Vor diesem Hintergrund haben wir neben vielen anderen Initiativen auch das neue Projekt ‘Senior Talents’ ins Leben gerufen. Dabei bringen wir Tourismusbetriebe, die auf der Suche nach erfahrenen und kompetenten Mitarbeitern sind, mit älteren Menschen aus der Region zusammen, die auch in der Pension noch am Arbeitsleben teilnehmen und ihre Fähigkeiten sinnvoll in die Betriebe einbringen wollen. So schaffen wir eine Win-win-Situation für alle.”

Der Tourismusverband hat deshalb ein eigenes Jobportal online gestellt, das Informationen über Tourismusbetriebe in der Region bietet, die ältere Arbeitnehmer einstellen möchten. Dort finden sich auch Antworten auf viele offene Fragen sowie rechtliche Informationen zu einem möglichen Zuverdienst während der Rente. “Hier sehen wir noch Handlungsbedarf seitens der Politik”, betont Andreas Keinprecht, erster Vorsitzender des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein. “Die Zuverdienstgrenzen für Pensionisten sind aus unserer Sicht noch zu eng gefasst. Dabei wäre es eine Riesenchance, mehr erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Betriebe zu holen.

Der 65-jährige Pensionist Manfred Steinberger (r.) ist im Hotel Schütterhof in Rohrmoos u.a. für die Schwimmbad- und Gästebetreuung oder auch die Ausgabe der Leih-E-Bikes zuständig. © oe24 ×

“Die Arbeit hält fit - körperlich und geistig.”

Ein Senior, der sich im Alter nicht ausschließlich dem “Ruhestand” widmen wollte, ist Manfred Steinberger. Der 65-jährige Pensionist ist geringfügig im Hotel Schütterhof in Rohrmoos beschäftigt. “Ich arbeite immer dort, wo ich gerade gebraucht werde. Mal bin ich Wanderführer, mal mache ich Saunaaufgüsse. Heute kümmere ich mich um die Schwimmbad- und Gästebetreuung, morgen gebe ich die Leih-E-Bikes aus”, erklärt der Schladminger. “Man ist beschäftigt und immer unter Menschen. Das hält fit - körperlich und geistig.” Auch Steinbergers Chef Roland Gyger zeigt sich begeistert: “Wir sind sehr froh, dass Manfred seine Erfahrung bei uns einbringt. Ich kann mich auf ihn verlassen und er springt immer ein, wenn Not am Mann ist.” Info: www.schladming-dachstein.at/Jobs/de/Senior-Talents