Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.900 aktien down -2.23% Andritz AG 60.10 aktien down -0.25% BAWAG Group AG 111.40 aktien down -0.36% CA Immobilien Anlagen AG 22.760 aktien up +1.07% CPI Europe AG 18.490 aktien down -0.54% DO & CO Aktiengesellschaft 218.50 aktien down -1.8% EVN AG 23.500 aktien up +0.21% Erste Group Bank AG 83.75 aktien down -0.12% Lenzing AG 26.050 aktien down -1.88% OMV AG 46.100 aktien up +0.44% Oesterreichische Post AG 29.400 aktien up +0.17% PORR AG 28.500 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.140 aktien down -0.07% SBO AG 27.050 aktien down -0.55% STRABAG SE 76.80 aktien up +1.19% UNIQA Insurance Group AG 12.520 aktien up +0.32% VERBUND AG Kat. A 60.75 aktien down -0.82% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.050 aktien up +1.32% Wienerberger AG 27.980 aktien down -1.27% voestalpine AG 29.780 aktien up +2.55%
  1. oe24.at
  2. Business
tourismus wien
© getty/Symbolbild

Erfreulich

Trotz Wirtschafts-Flaute: Österreich-Tourismus boomt

26.09.25, 12:13
Teilen

Urlaub wird auch in Krisenzeiten gemacht - in Österreich mehr denn je. Die Buchungen haben heuer bisher (Jänner bis August) den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1974 erreicht.  

Das zeigen vorläufige Daten der Statistik Austria. Demnach erhöhte sich die Zahl der Nächtigungen gegenüber der Vorjahresperiode um weitere 0,3 Prozent auf 116,02 Millionen und damit auf den höchsten Wert seit über 50 Jahren. Nur ein Viertel davon stammte von Gästen aus dem Inland.

Konkret stiegen die Buchungen aus dem Ausland gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 0,5 Prozent auf 87,05 Millionen Nächtigungen. Indes pendelten sich jene aus dem Inland mit einem geringfügigen Rückgang um 0,1 Prozent bei 28,98 Millionen ein. Die mit Abstand meisten Übernachtungen in den heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen buchten den Statistikern zufolge die Deutschen mit 43,49 Millionen Übernachtungen. Dahinter folgten Gäste aus Österreich (28,98 Millionen), den Niederlanden (9,31 Millionen), der Schweiz und Liechtenstein (3,05 Millionen) sowie Tschechien (3,24 Millionen).

Zwischen Jänner und August am stärksten gebucht waren heuer Tirol mit 38,09 Millionen Nächtigungen (plus 0,5 Prozent), Salzburg mit 23,61 Millionen (plus 0,3 Prozent) und Wien mit 12,55 Millionen (plus 4,1 Prozent). Dahinter folgten Kärnten mit 10,42 Millionen (minus 2,1 Prozent), die Steiermark mit 10,23 Millionen (minus 0,5 Prozent), Vorarlberg mit 7,29 Millionen (minus 0,7 Prozent), Oberösterreich mit 6,33 Millionen (minus 0,8 Prozent), Niederösterreich mit 5,03 Millionen (minus 1,4 Prozent) und das Burgenland mit 2,46 Millionen (plus 2,3 Prozent). Spürbare Zuwächse gegenüber dem Vorjahr erzielten also vor allem Wien und das Burgenland. Den deutlichsten Rückgang bei den Nächtigungen verzeichneten Kärnten und Niederösterreich.

Auch Sommersaison gut gelaufen

Die Buchungen erhöhten sich nicht nur im bisherigen Kalenderjahr, sondern vor allem auch im Sommer. Von Mai bis August legten die Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,1 Prozent auf 61,84 Millionen zu. Das Gros der Buchungen tätigten mit 44,54 Millionen Gäste aus dem Ausland (plus 1,8 Prozent); der Rest kam mit 17,29 Millionen von Buchenden aus Österreich (minus 0,6 Prozent). Die Zahl der ankommenden Urlauberinnen und Urlauber wuchs in Summe um 1,3 Prozent auf 19,56 Millionen. Dabei legten die Ankünfte aus dem Ausland um 2,3 Prozent auf 13,49 Millionen zu, während sich jene aus dem Inland um 1 Prozent auf 6,06 Millionen verringerten.

Im August, dem wichtigsten Monat der Sommersaison, stiegen die Nächtigungen heuer um 0,7 Prozent auf 21,27 Millionen. Das war ebenfalls hauptsächlich dem Zustrom ausländischer Gäste zu verdanken, deren Nächtigungsbuchungen im Jahresabstand um 1,8 Prozent auf 16,1 Millionen nach oben gingen. Jene aus dem Inland hingegen brachen um 2,5 Prozent auf 5,26 Millionen ein. Am markantesten war der Nächtigungsrückgang in Niederösterreich (minus 5,2 Prozent), Wien (minus 2,9 Prozent) und Kärnten (minus 2,5 Prozent).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden