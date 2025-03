Trump eilt Musk zur Hilfe: "Ich kaufe einen Tesla"

US-Präsident Donald Trump will sich einen Tesla zulegen und damit demonstrativ seinen Vertrauten und Chef des E-Autobauers Elon Musk unterstützen.

"Ich werde morgen früh einen brandneuen Tesla kaufen und dadurch mein Vertrauen und meine Unterstützung für Elon Musk zeigen, einen wirklich großartigen Amerikaner", schrieb Trump auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social am Dienstag.

Musk bedankte sich auf seiner eigenen Plattform X für die Unterstützung. Sein Autokonzern hat in letzter Zeit mit kräftigem Gegenwind zu kämpfen. Der Tech-Milliardär hat als Trump-Berater und Chef der Abteilung für Regierungseffizienz (Doge) weitreichende Stellenkürzungen in der Bundesverwaltung vorangetrieben. Dies hat zu zahlreichen Protesten gegen den Autohersteller in den USA geführt. In Europa, wo Musk extrem rechte Parteien unterstützt, ist der Tesla-Absatz im Jänner im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent eingebrochen.

Tesla-Aktien eingebrochen

Zudem zeigten sich Investoren besorgt darüber, dass Musk durch seine Arbeit für die Trump-Regierung von der Leitung seiner Unternehmen, zu denen neben Tesla auch das Raumfahrtunternehmen SpaceX, der Kurznachrichtendienst X und der Entwickler für Künstliche Intelligenz xAI gehören, abgelenkt würde. Die Tesla-Aktien waren am Montag nach einem pessimistischen Analystenkommentar in der Spitze um knapp 15 Prozent eingebrochen und rutschten damit auf den niedrigsten Wert seit Ende Oktober. Tesla verlor an der Wall Street 130 Mrd. Dollar an Börsenwert.