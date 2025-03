Trump-Kurs löst Börsen-Beben in den USA aus

Der von Trump losgetretene Handelskrieg lässt Anleger aufschrecken.

Der im vergangenen Monat erreichte Höchststand des S&P 500 ist um 4 Billionen Dollar (3.688,34 Mrd. Euro) geschrumpft. Der von US-Präsident Donald Trump durch Zölle ausgelöste Handelskrieg hat die Anleger in den USA aufgeschreckt. Die Furcht vor einem wirtschaftlichen Abschwung führte am Montag zu einem Ausverkauf an den Aktienmärkten.

"Das Ausmaß an Unsicherheit, das durch die Handelskriege in Bezug auf Kanada, Mexiko und Europa entstanden ist, bringt Vorstände und Geschäftsleitungen dazu, den Weg nach vorne zu überdenken", sagte Peter Orszag, CEO von Lazard, auf der CERAWeek-Konferenz in Houston. "Die Menschen können die anhaltenden Spannungen mit China verstehen, aber der Teil mit Kanada, Mexiko und Europa ist verwirrend. Wenn das nicht im Laufe des nächsten Monats oder so gelöst wird, könnte dies den wirtschaftlichen Aussichten der USA und den M&A-Aktivitäten wirklich schaden", sagte Orszag.

Wirbel um Trump-Interview

Der Leitindex S&P fiel um 2,7 Prozent und verzeichnete damit den größten Tagesrückgang des Jahres. Der Nasdaq Composite rutschte um 4 Prozent ab und verzeichnete damit den größten Tagesrückgang seit September 2022.

Der Leitindex S&P 500 schloss am Montag mit einem Minus von 8,6 Prozent gegenüber seinem Rekordhoch vom 19. Februar. Er hat seitdem mehr als 4 Billionen Dollar an Marktwert eingebüßt und nähert sich einem Rückgang von 10 Prozent. Dies würde für den Index eine Korrektur bedeuten. Der technologielastige Nasdaq schloss am Donnerstag mit einem Minus von mehr als 10 Prozent gegenüber seinem Dezemberhoch.

Ein Interview mit US-Präsident Donald Trump im US-Fernsehsender "Fox News" am Wochenende hatte zur Verunsicherung der Anleger beigetragen. In dem Interview wollte Trump sich nicht dazu äußern, ob Amerika eine Rezession bevorstehe.