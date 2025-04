Wilde Börsen-Achterbahn nach Trump-Zöllen

Trump löste ein Beben an den Börsen aus.

An den Börsen ist es ein Auf und Ab.

Talfahrt von der Vorwoche

Die US-Börsen haben ihre Talfahrt von der Vorwoche nun auch am Montag fortgesetzt und sind deutlich schwächer in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial rasselte um weitere 3,77 Prozent auf 36.69,18 Einheiten nach unten.

Dow Jones dreht

Nach dem Absturz zum Börsenstart drehte der Dow Jones Industrial plötzlich wieder ins Plus. Eine Achterbahn. Doch das Hoch währte nur kurz, inzwischen drehte der Trend wieder ins Minus. Auch der S&P 500 erholte sich kurzzeitig, steht aktuell aber ebenfalls wieder bei noch knapp über 5000 Punkten.

Anbahnende Handelskrieg

Die Anleger fürchten, dass der sich anbahnende Handelskrieg die Inflation nach oben treibt und eine globale Rezession auslöst. Zwar signalisierte der auf hohe Importzölle setzende US-Präsident Gesprächsbereitschaft unter bestimmten Bedingungen. Sein Handelsminister Howard Lutnick hatte zuvor aber angekündigt, dass die US-Regierung ihren harten Kurs mit hohen Einfuhrgebühren auf Waren aus fast allen Staaten der Erde durchziehen wolle. Nach einem Treffen der EU-Handelsminister in Luxemburg hat die EU den USA eine Vereinbarung zur gegenseitigen Aufhebung aller Zölle auf Industriegüter angeboten. US-Präsident Donald Trump zeigte hingegen keine Bereitschaft, von seiner aggressiven Zollpolitik abzurücken.

Die "seit langem geschundenen USA" nähmen bereits jetzt "wöchentlich Milliarden von Dollar" durch bestehende Zölle gegen Länder ein, die Amerika "ausnutzen", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Als "größten Übeltäter" nannte Trump China.

Massive Verunsicherung

Trumps Kurs sorgt weltweit für Verunsicherung. Die Märkte sind unter Druck. Für viele Privatanleger begann die Woche mit einem Schock: Die Börsen in Asien verbuchten am Montagmorgen massive Verluste. Nach den negativen Vorgaben der Wall Street stürzte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index an der Leitbörse in Tokio zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent ab. Er schloss mit einem Minus von 7,83 Prozent und dem niedrigsten Stand seit dem 21. Oktober 2023. Auch die Börsen in China, Hongkong und Australien zeigten im frühen Handel deutliche Verluste. So verlor beispielsweise der Hongkonger Hang Seng Index satte 13,22 Prozent. Am Ölmarkt fielen die Preise auf den tiefsten Stand seit April 2021.