Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 35.900 aktien up +0.42% Andritz AG 72.00 aktien up +0.49% BAWAG Group AG 134.90 aktien up +0.6% CA Immobilien Anlagen AG 25.020 aktien up +0.08% CPI Europe AG 16.000 aktien down -0.37% DO & CO Aktiengesellschaft 204.50 aktien down -0.49% EVN AG 28.100 aktien down -0.35% Erste Group Bank AG 104.90 aktien down -0.38% Lenzing AG 25.800 aktien down -0.39% OMV AG 48.980 aktien equal +0% Oesterreichische Post AG 32.700 aktien down -0.61% PORR AG 33.200 aktien down -0.6% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.320 aktien down -0.21% SBO AG 33.500 aktien down -0.74% STRABAG SE 83.40 aktien up +0.72% UNIQA Insurance Group AG 15.600 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 63.15 aktien up +0.24% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.50 aktien equal +0% Wienerberger AG 28.780 aktien down -2.04% voestalpine AG 39.600 aktien equal +0%
  1. oe24.at
  2. Business
Tschick-Schock: Rauchen wird schon wieder teurer
© Getty

Ab nächster Woche

Tschick-Schock: Rauchen wird schon wieder teurer

16.01.26, 09:13
Teilen

Ab kommenden Montag, dem 19. Jänner, wird Rauchen großteils wieder teurer.  

Der Preis für eine Packung Zigaretten erhöht sich dann um 10 bis 40 Cent, berichtet "heute". Den Auftakt macht Japan Tobacco International (JTI), Mitbewerber Philip Morris zieht am 2. Februar nach. Als Grund wird die Anhebung der Tabaksteuer mit Februar genannt. Das Finanzministerium erhofft sich heuer 100 Mio. Euro zusätzlich aus der Tabaksteuer, berichtete zuletzt die "Krone".

JTI erhöht beispielsweise die Preise der Marken Camel, Benson & Hedges, Sobranie, Winston, Meine Sorte und Smart Export um 30 bis 40 Cent. Bei Philip Morris kostet die Packung Marlboro künftig 7 Euro, ein Plus von 10 Cent.

2025 deutlich mehr Steuereinnahmen

Im Vorjahr legten die Einnahmen aus der Tabaksteuer im Vergleich zum Jahr 2024 um rund 50 Mio. Euro auf 2,18 Mrd. Euro zu. Inklusive Mehrwertsteuer wurden rund 2,9 Mrd. Euro eingenommen. Verkauft wurden jedoch weniger Zigaretten. Das Volumen sank um 4,3 Prozent auf 10,7 Mrd. Stück. Eine Packung Zigaretten kostete 2025 im gewichteten Durchschnitt 6,25 Euro, nach 5,96 Euro im Jahr 2024. Der Steueranteil lag bei 76 Prozent.

Insgesamt wurden in Österreich 12,3 Milliarden Zigaretten geraucht, darunter fielen auch solche, die nicht in Österreich versteuert wurden. Der Anteil der geschmuggelten Zigaretten wird auf 13 Prozent geschätzt, das waren rund 1,6 Mrd. Stück.

Tabakmonopol wird ausgeweitet

Heuer wird nicht nur die Tabaksteuer erhöht, es wird auch das Tabakmonopol ausgeweitet. Die Steuer wird außerdem auf "tabakverwandte Produkte" wie Nikotinbeutel und E-Liquids für E-Zigaretten angewandt. Ab April fallen diese beiden Produkte unter das Tabakmonopol. Für CBD-Shops gibt es eine Übergangsfrist bis Ende 2028. Danach fallen Cannabis-Waren mit niedrigem THC-Gehalt unter das Tabakmonopol und dürfen nur in Tabaktrafiken verkauft werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden