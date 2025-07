Turkish Airlines ist die beste Fluglinie Europas

Skytrax World Airline Awards vergeben.

Das britische Luftfahrt-Bewertungsunternehmen Skytrax analysiert und vergleicht Airlines und Flughäfen auf der ganzen Welt. Die Bewertungen basieren auf einer globalen Passagierbefragung, bei der Millionen Reisende ihre Erfahrungen zu Service, Komfort, Sauberkeit und weiteren Kriterien bewerten. Die Ergebnisse gelten als besonders glaubwürdig. Daher werden die Awards auch als die „Oscars der Luftfahrt“ bezeichnet.

Die Skytrax World Airline Awards 2025 wurden in Paris verliehen, und eine der großen Gewinnerinnen ist Turkish Airlines. Sie wurde heuer bereits zum zehnten Mal als „Beste Airline Europas“ ausgezeichnet. Als „Beste Airline Südeuropas“ erhielt die nationale türkische Fluggesellschaft zudem mehrere weitere Auszeichnungen – wie „Weltbeste Business Class Onboard Catering“, die „Beste Business Class in Europa“, die „Beste Business Class in Südeuropa“ und das „Beste Business Class Onboard Catering in Europa“ prämiert. Die Airline gewann außerdem die Titel „Beste Economy Class in Europa“ und „Bestes Economy Class Onboard Catering in Europa“