Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.200 aktien up +5.99% Andritz AG 63.10 aktien up +0.32% BAWAG Group AG 114.10 aktien up +2.61% CA Immobilien Anlagen AG 23.920 aktien up +0.08% CPI Europe AG 16.190 aktien down -0.37% DO & CO Aktiengesellschaft 199.60 aktien up +0.3% EVN AG 26.800 aktien up +1.13% Erste Group Bank AG 90.95 aktien up +1.68% Lenzing AG 21.800 aktien up +0.69% OMV AG 48.100 aktien up +1.05% Oesterreichische Post AG 30.150 aktien up +0.33% PORR AG 25.850 aktien up +1.57% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.020 aktien up +2.76% SBO AG 28.700 aktien up +1.06% STRABAG SE 66.10 aktien up +1.69% UNIQA Insurance Group AG 12.880 aktien up +0.31% VERBUND AG Kat. A 67.10 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.100 aktien up +0.8% Wienerberger AG 25.200 aktien up +1.04% voestalpine AG 32.320 aktien down -0.06%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Insolvenz
© Getty Images

Um 7 % (!) im Plus

5.145 Pleiten bei Austro-Firmen nach neun Monaten

10.11.25, 09:37
Teilen

5.145 Pleiten in drei Quartalen: Hauptbetroffen war der Dienstleistungsbereich, gefolgt vom Handel und der Baubranche. 

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Österreich liegt nach den ersten drei Quartalen heuer mit 5.145 um 7 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Alleine im dritten Quartal waren es mit 1.626 Pleiten um 6,5 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Damit hat sich die Dynamik im Jahresverlauf etwas abgeschwächt, berichtete die Statistik Austria am Montag in einer Aussendung. Hauptbetroffen war der Dienstleistungsbereich, gefolgt vom Handel und der Baubranche.

Die meisten Insolvenzen im dritten Quartal gab es bei den Finanzdienstleistungen/sonstigen Dienstleistungen (468), im Handel (274), im Bau (245) sowie in der Beherbergung und Gastronomie (203). Die Zahl der Insolvenzen hängt aber auch grundsätzlich stark von der Anzahl der in den einzelnen Wirtschaftsbereichen aktiven Unternehmen ab.

Registrierungen als Absichtserklärungen

Die meisten Registrierungen von 15.813 gab es im Juli, August und September (2024: 15.761) im Dienstleistungsbereich. Registrierungen sind als Absichtserklärungen einer Unternehmensgründung zu verstehen, nicht als tatsächliche Gründungen. Trotzdem sind sie laut Behörde ein wichtiger Frühindikator zur Wirtschaftsentwicklung. Die meisten gab es im dritten Vierteljahr in den Bereichen Finanzdienstleistungen/sonstige Dienstleistungen (4.830), persönliche Dienstleistungen (3.474) und im Handel (2.879). Deutlich geringer war die Zahl der Registrierungen in den Bereichen Verkehr (687), Bau (840) und Sachgütererzeugung (993), so die Statistikbehörde.

Gesamtjahr

Im Gesamtjahr 2024 hatte es rund 6.550 Insolvenzen gegeben, nur in den Jahren 2005 (gut 7.000) und 2009 (6.900) waren es laut KSV-Daten mehr gewesen. Die Gläubigerschutzverbände erwarten für heuer eine leicht steigende Tendenz auf 6.500 bis 7.000 Pleiten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden