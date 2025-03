bank99 feiert 5-jähriges Jubiläum

Seit 1. April 2020 gibt es die bank99 als Bank der Österreichischen Post – punkten will man durch verständliche Produkte und faire Preise.

Der Jahresabschluss 2024 der bank99 zeigt: Rund 300.000 Kund*innen, 4,1 Milliarden Euro Bilanzsumme sowie signifikantes Einlagenplus. Das Wachstum ist da.

Rund 350 Mitarbeiter*innen und flächendeckendes Netz von rund 1.700 Post Partnern und Postfilialen sollen persönliche Beratung und digitale Services geben.

Ziele 2025: Break-Even

Die bank99 feiert am 1. April ihren 5. Geburtstag. Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG und stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der bank99 : „Die bank99 hat seit ihrem Markteintritt eindrucksvoll bewiesen, dass sie sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich behaupten und kontinuierlich wachsen kann."

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

"Die Kombination aus Post und Bank an einem Standort schafft für unsere Kund*innen echten Mehrwert und gewährleistet eine verlässliche Bargeldversorgung. 2025 setzen wir auf weiteres Wachstum und streben den Break-Even an. Wir sind zuversichtlich, dass sich die bank99 als wichtiger Eckpfeiler der Grundversorgungsstrategie der Österreichischen Post etablieren wird. Mein Dank gilt unseren Kund* innen für ihr Vertrauen und dem engagierten bank99-Team für seinen herausragenden Einsatz in den vergangenen Jahren.“

Jahresabschluss 2024: Starke Zuwächse beim Kreditvolumen

Die vergangenen Jahre standen im Zeichen von Wachstum und strategischer Weiterentwicklung, schildert Bernhard Achberger, Vorstandsmitglied Marktfolge der bank99 : „2024 stieg die Zahl unserer Kund*innen auf rund 300.000 (2023: 280.000). In unseren Kerngeschäftsfeldern erzielten wir deutliche Fortschritte: Das Kreditvolumen erhöhte sich trotz herausfordernder Rahmenbedingungen überdurchschnittlich auf 2,0 Milliarden Euro (2023: 1,8 Milliarden Euro), getragen von Hypothekar- und Konsumkrediten – ein Plus von 11 Prozent. Die Bilanzsumme wuchs um 21 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro (2023: 3,4 Milliarden Euro)."

"Auch das Einlagengeschäft entwickelte sich dynamisch und legte um 23 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zu ( 2023: 3,1 Milliarden Euro). Diese Entwicklung unterstreicht das Vertrauen unserer Kund*innen in die bank99 als stabile und verlässliche Partnerin mit umfassendem Serviceangebot – ganz im Sinne unseres Claims: ‚Versteht dich von selbst.‘“

"Kontomodellen für den Alltag, Finanzierung des Wohntraums"

Patricia Kasandziev, Vorstandsmitglied Markt & Digitalisierung der bank99: „Unser Ziel bleibt es, die besten Finanzlösungen für unsere Kund*innen bereitzustellen – von Kontomodellen für den Alltag bis hin zur Finanzierung ihres Wohntraums. Aktuell freuen wir uns, dass die bank99 im Rahmen des ÖGVS-Branchenmonitors 2025 in der Kategorie Kundenservice mit dem 1. Platz unter den Filialbanken prämiert worden ist.“

Digitalisierung als Strategie

Auch 2025 will die bank99 auf Wachstumskurs bleiben. Neben dem Erreichen des Break-Even liegt der Fokus unter anderem auf der Weiterentwicklung der Omnikanalstrategie und damit auf der Erweiterung der bestehenden Vertriebsaktivitäten und -kanäle. Auch neue Produkte sollen 2025 angeboten werden. Ziel ist es, die bank99 in ihrer Position als moderne, zugängliche Bank für alle Menschen in Österreich zu stärken.

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG

Die bank99 AG ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG (90 Prozent) und der Schelhammer Capital Bank AG (10 Prozent) . Mit rund 350 Mitarbeiter*innen betreut sie österreichweit knapp 300.000 Kund*innen. Als Digitalbank mit einem flächendeckenden Netz von rund 1.700 Post Partnern und Postfilialen bietet die bank99 ein umfassendes Leistungsportfolio mit Konto, Zahlungsverkehr und Geldversand, Konsumkredit, Veranlagen und Sparen, Wohnfinanzierung und Versicherungen.