  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Billa
© Getty Images

Große Änderung

BILLA: -25 % Rabattpickerl bald wieder für alle

18.09.25, 13:00
Teilen

Bei BILLA kommt das  -25 % Rabattpickerl bald wieder für alle. Auch ohne Jö-Mitgliedschaft. Das soll schon nächsten Donnerstag so weit sein.

Vor einigen Monaten hat BILLA das System für die -25 Prozent Rabattsticker so umgestellt, dass sie seitdem ausschließlich Jö-Mitgliedern vorbehalten sind. Laut dem Branchen-Insider-Blatt preisrunter.at soll damit allerdings bald wieder Schluss sein. 

4 Rabattsticker pro Woche 

Damit man richtig sparen kann, soll ab dem 25. September – wie zuvor – die Einlösung der Papier-Sticker wieder ohne Jö-Mitgliedschaft möglich sein. Die -25 % Rabattpickerl landen dann voraussichtlich immer in der ungeraden Woche im Flugblatt und erhalten zwei Abschnitte für jeweils eine Woche. So wie bereits zuvor.

Das ist neu

Neu ist dabei laut dem Branchen-Insider, dass es dann 4 Rabattsticker pro Woche gibt:

  • 1 Stück -30 % Rabattpickerl automatisch auf das teuerste Produkt
  • 2 Stück -25 % Rabattpickerl auf ein Produkt der Wahl (der Kunde muss selbst seine zu rabattierenden Produkte wählen)
  • 1 Stück -5 % Pickerl auf das teuerste Clever oder BILLA immer gut Produkt.

Außerdem kommen wieder zwei Rabattpickerl-Bogen-Varianten:

  • 4 Rabattpickerl pro Woche für BILLA und BILLA Plus (auch gültig bei BILLA Corso)
  • 4 Rabattpickerl pro Woche exklusiv für BILLA Plus. Hier können bis zu 8 Rabattpickerl pro Woche genutzt werden. 

Von REWE selbst gibt es derzeit gegenüber oe24 keinen Kommentar dazu, was genau auf Kunden bei BILLA und BILLA Plus zukommt. Auf oe24-Nachfrage verspricht man aber: "Die Kunden können sich auf tolle Aktionen freuen! Es ist einiges geplant."

