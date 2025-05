Billa Box eröffnet am Verteilerkreis: Shop-Konzept in Selbstbedienung

Neue Billa Box in der Favoritenstraße 220a in 1100 Wien ermöglicht Kund:innen den Lebensmitteleinkauf in Selbstbedienung bei flexibleren Öffnungszeiten.

Ab sofort bietet BILLA mit einer BILLA Box in der Favoritenstraße 220a im 10. Wiener Gemeindebezirk eine praktische neue Einkaufsmöglichkeit – direkt beim Verteilerkreis. Das moderne Shop-Konzept verfügt auf 55 m2 über eine Auswahl an Produkten des täglichen Bedarfs bei flexiblen Öffnungszeiten.

Kund:innen profitieren von Montag bis Freitag von 06:30 bis 14 Uhr sowie von 16 bis 21 Uhr von der neuen BILLA Box. Samstags ist der Selbstbedienungsmarkt von 7 bis 13 Uhr und von 14:30 bis 18 Uhr geöffnet. Durch die speziell gewählte Lage ist der Shop vor allem am Weg in die Arbeit oder Nachhause eine attraktive Anlaufstelle. Es handelt sich bei diesem Standort um die dritte BILLA Box in Österreich – eine weitere befindet sich in Wiener Neudorf, eine in Vösendorf.

Adresse & Öffnungszeiten Billa Box:

Favoritenstraße 220a, 1100 Wien

Montag bis Freitag: 06:30 bis 14:00 Uhr & 16:00 bis 21:00 Uhr

Samstag: 07:00 bis 13:00 Uhr & 14:30 bis 18:00 Uhr

© REWE Group | Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG ×

Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG: „Mit den BILLA Boxen schaffen wir an zentral gelegenen Orten bequeme und praktische Anlaufstellen für den Einkauf zwischendurch – so nun auch in Wien direkt beim Verteilerkreis. Laut einer Umfrage* wünschen sich sieben von zehn Personen, dass Selbstbedienungsmärkte im Lebensmittelhandel an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben dürfen. Bei unserer BILLA Box in Vösendorf in Niederösterreich erfüllen wir diesen Wunsch bereits heute aufgrund einer lokalen Ausnahmeregelung. Auch in anderen Bundesländern würden viele Kund:innen davon profitieren, wenn wir BILLA Boxen an Sonn- und Feiertagen öffnen könnten und auch Hybridmärkte selbständiger Kaufleute sonntags ohne Personen betrieben werden könnten. Wir begrüßen daher das Vorhaben der neuen Bundesregierung, Nahversorgungsformate, die ohne Verkaufspersonal betrieben werden, vom Öffnungszeitengesetz auszunehmen.“

Vor allem Menschen zwischen 20 und 29 Jahren (83 %) wünschen sich hierzulande in ihrer Wohnumgebung einen Selbstbedienungsmarkt, der abseits der klassischen Supermärkte geöffnet hat. Die Mehrheit der Befragten (61 %) gibt an, diese nach 20 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen nutzen zu wollen.

1.000 Produkte des täglichen Bedarfs in BILLA Qualität und zu BILLA Preisen auf 55m²

Im Sortiment stehen rund 1.000 Artikel in verlässlicher BILLA Qualität zur Auswahl, die den essenziellen Bedarf an Lebensmitteln und non-food Artikeln abdecken. Kund:innen finden Frischewaren wie Brot, Gebäck, Obst, Gemüse und Molkereiprodukte über Trockenprodukte wie Nüsse, Kaffee, Kakao, Nudeln, Säfte und Tees bis hin zu non-food Produkten wie Hygiene- und Reinigungsmittel, Taschentücher und Toilettenpapier in der BILLA Box zu gewohnten BILLA Preisen vor.

Das Einkaufserlebnis in der Billa Box: Einfach, schnell und barrierefrei

Der unkomplizierte und barrierefreie Zugang ermöglicht Kund:innen ein angenehmes, schnelles und intuitives Einkaufserlebnis. Sobald man seine Bankomatkarte im Eingangsbereich gescannt hat, gewährt einem die BILLA Box automatisch Zutritt. Die zwei Selbstbedienungskassen führen Schritt für Schritt durch den Bezahlvorgang: Produkte werden in Eigenregie mittels Strichcodes selbst gescannt, zum Schluss wird per Bankomat- bzw. Kreditkarte bezahlt.

Die bevölkerungsrepräsentative Umfrage wurde im Auftrag von BILLA von Marketagent mittels Online Access Panel durchgeführt. Von 27. November bis 4. Dezember 2024 wurden 1.000 Personen in Österreich im Alter zwischen 14 und 75 Jahren befragt, das Sample ist repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.