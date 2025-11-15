Höhenflug für Dogudans "Do & Co"

Eine Erfolgsgeschichte aus Wien. So machte Luxus-Caterer das beste Halbjahr in der Geschichte – und so will er weiter abcashen.

Die DO & CO AG, Wiens globaler Player für Gourmet-Catering in der Luft, bei Events und in Restaurants, feiert das umsatzstärkste und profitabelste 1. Halbjahr der Firmengeschichte.

1,2 Milliarden Euro Umsatz in sechs Monaten

Die Bilanz für die ersten sechs Monate liest sich wie ein absoluter Höhenflug: Ein Umsatz von 1,24 Milliarden Euro – ein Plus von 9,3 % gegenüber dem Vorjahr. Noch beeindruckender ist der Gewinnsprung: Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte um satte 28 % auf 106,7 Millionen Euro.

Das reine Konzernergebnis für die Aktionäre stieg auf 53,5 Millionen Euro.

Rekordgewinne dank Airline-Catering

Das Erfolgsgeheimnis ist eine einfache Formel: Die Welt reist und feiert wieder – und DO & CO liefert ihnen das Essen dazu, und zwar im Premium-Segment.

Fluglinien-Catering: Das Airline-Catering – mit Abstand größte Geschäftsbereich – ist der Treiber des Erfolgs. Mit einem Umsatz von fast 982 Millionen Euro (plus 10,7 %) trägt er 79 % zum Gesamtgeschäft bei. Die Nachfrage nach hochwertigem Bordverpflegung boomt, angetrieben von steigenden Passagierzahlen.

Das Airline-Catering – mit Abstand größte Geschäftsbereich – ist der Treiber des Erfolgs. Mit einem Umsatz von fast 982 Millionen Euro (plus 10,7 %) trägt er 79 % zum Gesamtgeschäft bei. Die Nachfrage nach hochwertigem Bordverpflegung boomt, angetrieben von steigenden Passagierzahlen. Wichtige Kunden wie Turkish Airlines, British Airways und Delta Air Lines sorgen für volle Auftragsbücher. Neue Kunden wie Air Canada in München und Frankfurt oder Aer Lingus in den USA wurden gewonnen.

© Getty

Formel 1-Knaller: 10 Jahre Deal verlängert

Ein Coup war die Vertragsverlängerung mit der Formel 1 für zehn Jahre, die DO & CO die exklusive kulinarische Betreuung des legendären Paddock Clubs sichert.

Glamour-Sparte: Ob Formel 1, Champions-League-Finale in München oder Rockkonzerte – DO & CO ist der kulinarische Partner der großen Events. Die Sparte wuchs leicht auf 165 Millionen Euro Umsatz.

Ob Formel 1, Champions-League-Finale in München oder Rockkonzerte – DO & CO ist der kulinarische Partner der großen Events. Die Sparte wuchs leicht auf 165 Millionen Euro Umsatz. Großevents im ersten Halbjahr waren das ATP-Turnier in Madrid, eines der renommiertesten Tennisevents weltweit, mit über 43.000 VIP-Gästen an zwölf Veranstaltungstagen und das Filmfestival am Wiener Rathausplatz, das größte Kultur- und Kulinarik-Festival Europas.

Als dritte Division haben auch die Restaurants und Hotels mit fast 100 Millionen zum Umsatz beigetragen:

Restaurants, Lounges & Hotels: Die kleinste, aber sehr profitable Division (90 Mio. € Umsatz, plus 11,2 %) ist das kreative Herz des Konzerns.

Die kleinste, aber sehr profitable Division (90 Mio. € Umsatz, plus 11,2 %) ist das kreative Herz des Konzerns. Die Boutique-Hotels in Wien und München sind hoch ausgelastet, das Demel in Wien ein Touristenmagnet.

Besonders sticht das DO & CO Hotel München heraus, das mit dem begehrten „1-Michelin-Key“ ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen setzt nicht nur auf den aktuellen Boom, sondern investiert massiv in die Zukunft.

So sichert DO & CO die Zukunft ab

Ausbauplan. Eine neue Mega-Küche in Istanbul entsteht gerade. Es ist eine hochmoderne Gourmetküche, die die größte in Europa werden soll. Sie ist die Basis für weiteres Wachstum mit dem Schlüsselkunden Turkish Airlines.

Weiters feilt der 66-jährige Dogudan an der Expansion in den USA: Nach der anfänglichen Einstiegsphase läuft das Geschäft in den USA rund und wird weiter ausgebaut, unter anderem mit neuen Kunden wie WestJet. Man sieht – man fliegt auch in den Staaten im Höhenflug. Weiters ist Wiener Kulinarik in der „Welthauptstadt Ney York“ angesagt. So soll das Demel New York erobern. Ein absolutes Prestigeprojekt ist die für Sommer 2026 geplante Eröffnung des traditionsreichen Wiener Demel-Cafés in New York.

Dogudan treibt auch die Nachhaltigkeitsagenda voran, verbessert seine Ratings und will 70 % seiner globalen Aktivitäten mit anerkannten Umweltstandards in Einklang bringen.

Reise- und Eventboom hilft dem DO&CO-Imperium

DO & CO profitiert perfekt vom globalen Reise- und Eventboom und hat sich als Top-Partner für Airlines und Eventveranstalter etabliert. Mit starken Wachstumsprojekten und der geballten Kraft seiner drei Divisionen ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um den Höhenflug fortzusetzen. Für Aktionäre und Wirtschaftsstandort Österreich eine echte Erfolgsstory.