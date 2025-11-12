Do&Co mit 1,2 Milliarden-Umsatzrekord zum Halbjahr

Halbjahresgewinn stieg um ein Fünftel. Absoluter Höhenflug für Wiener Caterer, der mit Fluglinien 80% des Geschäftes macht.

Beim Cateringkonzern Do&Co sprudeln nach der Coronakrise wieder die Gewinne. Mit Erlösen von 1,2 Mrd. Euro verzeichnete das an der Wiener Börse gelistete Unternehmen das umsatzstärkste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte, wie Do&Co am Mittwoch mitteilte. Der Nettogewinn stieg um 20,9 Prozent auf 53,5 Mio. Euro.

Höhenflug mit Qatar Airways und Turkish Airlines

80 Prozent seines Umsatzes macht Do&Co mit Fluggesellschaften wie Qatar Airways oder Turkish Airlines. Im Airline-Catering betrug das Umsatzplus 10,7 Prozent. Der Caterer profitiert dabei von den weltweit steigenden Passagierzahlen sowie den Investitionen der Airlines in Premiumservices. Die neue Anlage in Istanbul wird laut eigenen Angaben "die größte Gourmetküche in Europa" und Basis für weiteres Wachstum.

Leider keine Fußball-EM

Im Eventcatering ist der Umsatz wegen des Wegfalls der Fußball-Europameisterschaft, die heuer nicht stattfindet, nur leicht um 1,3 Prozent gestiegen. Im Segment Restaurants, Lounges und Hotels stieg der Umsatz um 11,2 Prozent auf 90 Mio. Euro. Do&Co betreibt neben mehreren Flughafen-Lounges auch zwei Hotels in Wien und München sowie das Wiener Kaffeehaus Demel.