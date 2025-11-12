Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.550 aktien down -0.67% Andritz AG 64.45 aktien up +0.62% BAWAG Group AG 116.00 aktien up +1.58% CA Immobilien Anlagen AG 24.000 aktien up +0.33% CPI Europe AG 16.440 aktien up +0.92% DO & CO Aktiengesellschaft 197.00 aktien down -1.5% EVN AG 27.100 aktien up +0.56% Erste Group Bank AG 93.40 aktien up +0.27% Lenzing AG 21.700 aktien up +4.08% OMV AG 48.800 aktien up +0.54% Oesterreichische Post AG 30.800 aktien up +0.16% PORR AG 26.450 aktien up +2.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.840 aktien up +2.11% SBO AG 29.200 aktien up +0.86% STRABAG SE 67.00 aktien up +0.45% UNIQA Insurance Group AG 12.980 aktien up +1.41% VERBUND AG Kat. A 67.15 aktien up +1.21% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.100 aktien up +0.89% Wienerberger AG 26.280 aktien up +1.31% voestalpine AG 33.460 aktien up +3.98%
Do&Co mit 1,2 Milliarden-Umsatzrekord zum Halbjahr
Absoluter Höhenflug

Do&Co mit 1,2 Milliarden-Umsatzrekord zum Halbjahr

12.11.25, 08:47 | Aktualisiert: 12.11.25, 10:31
Halbjahresgewinn stieg um ein Fünftel. Absoluter Höhenflug für Wiener Caterer, der mit Fluglinien 80% des Geschäftes macht.

Beim Cateringkonzern Do&Co sprudeln nach der Coronakrise wieder die Gewinne. Mit Erlösen von 1,2 Mrd. Euro verzeichnete das an der Wiener Börse gelistete Unternehmen das umsatzstärkste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte, wie Do&Co am Mittwoch mitteilte. Der Nettogewinn stieg um 20,9 Prozent auf 53,5 Mio. Euro.

Höhenflug mit Qatar Airways und Turkish Airlines 

80 Prozent seines Umsatzes macht Do&Co mit Fluggesellschaften wie Qatar Airways oder Turkish Airlines. Im Airline-Catering betrug das Umsatzplus 10,7 Prozent. Der Caterer profitiert dabei von den weltweit steigenden Passagierzahlen sowie den Investitionen der Airlines in Premiumservices. Die neue Anlage in Istanbul wird laut eigenen Angaben "die größte Gourmetküche in Europa" und Basis für weiteres Wachstum.

Leider keine Fußball-EM

Im Eventcatering ist der Umsatz wegen des Wegfalls der Fußball-Europameisterschaft, die heuer nicht stattfindet, nur leicht um 1,3 Prozent gestiegen. Im Segment Restaurants, Lounges und Hotels stieg der Umsatz um 11,2 Prozent auf 90 Mio. Euro. Do&Co betreibt neben mehreren Flughafen-Lounges auch zwei Hotels in Wien und München sowie das Wiener Kaffeehaus Demel.

