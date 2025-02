Darum verdient Wiener Caterer DO&CO derzeit prächtig

Der Wiener Caterer DO&CO hat prächtig verdient, die Mitarbeiterzahl legte im Jahresvergleich um 16 Prozent zu. Wachstum gab es in allen drei Divisionen.

Der Wiener Caterer DO&CO hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024/25 prächtig verdient. Das Konzernergebnis stieg um 37,9 Prozent auf 72,97 Mio. Euro, das EBIT um 36,8 Prozent auf 139,36 Mio. Euro und der Umsatz um 30,6 Prozent auf 1,774 Mrd. Euro. Die Mitarbeiterzahl legte im Jahresvergleich um 15,5 Prozent auf 15.538 Beschäftigte an weltweit 33 Standorten zu.

© Do & Co

Airline Catering so stark wie nie

Es habe in allen Divisionen eine verstärkte Nachfrage gegeben. Airline Catering verzeichnete die umsatzstärksten neun Monate der Unternehmensgeschichte. Die Division weist einen Umsatzanstieg von 37,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. In der Division International Event Catering stieg der Umsatz in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024/2025 im Vergleich zum Vorjahr um 10,6 Prozent an. Die Abteilung Restaurants, Lounges & Hotels erzielte ein Umsatzplus von 16,7 Prozent.

© Do & Co

"Vielversprechender Ausblick"

Zum Ausblick hieß es am Mittwoch in einer Aussendung: "Die für 2025 prognostizierten allgemeinen Reisetrends der Tourismusindustrie sowie die Erwartungen der Luftfahrtindustrie schaffen optimale Grundvoraussetzungen für die weitere erfreuliche Geschäftsentwicklung." Auch im International Event Catering sei eine gute Auslastung zu erwarten.