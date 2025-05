Großbank ING: Gewinneinbruch im 1. Quartal

Meta pumpt Milliarden in KI – Gewinn steigt um 35% Facebook und Instagram setzen verstärkt auf künstliche Intelligenz, um Nutzer länger zu binden und Werbung gezielter zu platzieren. Meta-Chef Mark Zuckerberg kündigte an, die Investitionen in KI massiv auszuweiten – auf bis zu 72 Milliarden Dollar in diesem Jahr.