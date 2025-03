Herabfallende Karosserieteile - Tesla ruft Cybertrucks in USA zurück

Tesla ruft wegen herabfallender Karosserieteile zehntausende Cybertrucks in den USA in die Werkstätten zurück. Es wird von einer erhöhten Unfallgefahr gesprochen!

Betroffen seien gut 46.000 Fahrzeuge, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bei den Fahrzeugen könne sich ein Stück der Karosserie lösen, das seitlich über der Tür befestigt ist. Die US-Verkehrsaufsicht NHTSA sprach von einer erhöhten Unfallgefahr, wenn sich die Teile lösten.

Es ist nicht der erste Rückruf für den Cybertruck. Unter anderem mussten fehlerhafte Anzeigen, klemmende Gaspedale und defekte Scheibenwischer repariert werden. Auch andere Tesla-Fahrzeuge sind nach Untersuchungen des Rückruf-Spezialisten BizzyCar überdurchschnittlich häufig von Rückrufen betroffen. In den ersten drei Quartalen 2024 machten Tesla-Fahrzeuge 21 Prozent aller Rückrufe in den USA aus. In den meisten Fällen konnten die Fehler durch Software-Updates behoben werden.

Terroranschlag auf Tesla-Zentrum

Die Marke Tesla ist im Zusammenhang mit Elon Musk umstritten und kontrovers. Eine Tesla-Zentrale, die sich in der Nähe des Trump-Zentrums in Las Vegas befindet. Die Polizei wurde gerufen, weil das Autohaus in Brand gesteckt wurde. Es gibt Berichte von Molotowcocktails und Schüssen auf die Autos. Dabei handelte es sich offenbar um Einzeltäter.