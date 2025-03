Hyper-Ladegeschwindigkeit! Elektroauto binnen 5 Minuten aufladbar

Der chinesische Elektroautobauer BYD will die Ladezeit von Autos deutlich beschleunigen - die Autos sollen so schnell laden können, wie der üblicherweise der Tankprozess dauert!

Das Unternehmen stellte am Montag eine neue E-Auto-Plattform vor, die den Angaben zufolge nur noch wenige Minuten zum Laden braucht. Dabei seien Spitzen-Ladeleistungen von einem Megawatt möglich, sagte Firmengründer Wang Chuanfu in einer Online-Veranstaltung. Binnen fünf Minuten könne so genügend Energie für 400 Kilometer Fahrt nachgeladen werden. Der Zeitplan ist ungewiss.

Laden so schnell wie Tanken

Um die Reichweitenangst der Kunden zu beseitigen, habe es sich BYD zum Ziel gesetzt, das Laden so schnell zu machen wie das Tanken. "Das ist das erste Mal, dass Megawatt-Laden erreicht wurde."

Schnelles Laden gilt in der Branche als entscheidend, um Elektroautos zum Durchbruch zu verhelfen. Allerdings sind bisher noch keine Schnelllader auf dem Markt, die mit einer Leistung von einem Megawatt laden können. Die neueste Generation von Tesla-Superchargern kommt auf eine Leistung von 500 Kilowatt.

Zeitplan noch ungewiss

BYD kündigte an, 4.000 eigene Ultraschnelllader in China aufzubauen, mit denen die neuen Autos geladen werden können. Die Technik soll zunächst in zwei Modellen zum Einsatz kommen, der Limousine Han und dem SUV Tang. Das Unternehmen äußerte sich jedoch nicht zum Zeitplan.