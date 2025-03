Heute starten die Amazon Frühlingsangebote

Amazon biete Hunderttausende Produkte mit Rabatt an, darunter Marken wie Bosch, Samsonite, Samsung, Kärcher und Levi`s. Mit dabei auch österreichische Marken wie Jolly, Eglo, Red Bull, Swarovski, Giesswein, Waterdrop und Superfit.

Während die Sonne langsam rauskommt, stürzt sich Österreich auf die Amazon-Frühlingsangebote! Vom 25. bis 31. März gibt es bis zu 50 % Rabatt auf Marken wie Samsung, Kärcher und Swarovski – aber auch auf Wiener Start-ups wie LeStoff oder Kärntner Outdoor-Kracher Glanzfeuer. Und das Beste: 63 % der Österreicher warten genau auf solche Deal-Events, um endlich den Traum-Fernseher oder den veganen Lindt-Hasen zu schnappen!

Deal-Hype: Das sind die Mega-Rabatte

Amazon überflutet Österreich mit Hunderttausenden Angeboten – von smarten Saugrobotern (roborock) über Marshalls Bluetooth-Boxen bis zum Apple iPhone 14. Top-Trends laut Umfrage:

73 % jagen Alltagsprodukte (Dr. Beckmann, Bosch-Bohrer)

57 % stürzen sich auf Mode (adidas-Sportshorts, Levi‘s)

20 % gönnen sich Outdoor-Gadgets (faltbare Wanderstöcke aus Vorarlberg)

Österreich-Bonus: Lokale Schätze wie Superfit-Lauflernschuhe, Giesswein-Pantoffeln oder Waterdrop-Sets sind im Angebot – dazu Deals von KMUs wie Alpin Loacker (Wanderstöcke) oder Glanzfeuer (Tischkamine).

Prime-Power: Schnelle Lieferung

Prime-Mitglieder kriegen ihre Bestellungen noch am selben Tag geliefert – und das in Guntramsdorf, Mödling oder Brunn am Gebirge! 37 % der Österreicher ist die Lieferung am nächsten Tag wichtig – doch Amazon schießt mit kostenloser Same-Day-Option (ab 20 €) den Vogel ab.

Sparen mit Amazon Visa

„Kreditkarten-Coup: 15 € geschenkt!“ - Die neue Amazon Visa-Karte (ohne Jahresgebühr!) bringt Prime-Mitglieder zum Jubeln: 15 € Startgutschrift und Punkte sammeln bei jedem Einkauf.

Mehr zu Prime

Prime bietet Möglichkeiten zum Sparen, Komfort und Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft. Mehr als 200 Millionen zahlende Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt haben Zugang zu Amazons riesiger Auswahl, exklusiven Ersparnissen, außergewöhnlichem Mehrwert und schneller, kostenloser Lieferung, einschließlich exklusiver Shopping-Events, Zugang zu Angeboten, Filmen, Büchern, Spielen und mehr. In Österreich kann jede:r für 8,99 Euro pro Monat oder 89 Euro pro Jahr Prime-Mitglied werden. Studierende und Auszubildende erhalten in Österreich 50 % Rabatt auf Prime. Sie können Prime Student unter amazon.de/student sechs Monate kostenlos ausprobieren und zahlen danach 4,49 Euro pro Monat oder 44,90 Euro pro Jahr.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.