Budget-Knaller! OeNB rechnet heuer mit Defizit von 3,8 Prozent

Flugpreise: Wer Geld sparen will, sollte zu DIESER Uhrzeit buchen Zu Mittag, mitten in der Nacht oder an einem bestimmten Wochentag – wann sollte man den Flug am besten buchen, damit er möglichst günstig ist? Die Reiseplattform Opodo verrät den perfekten Zeitpunkt um Geld zu sparen!