Prominente Superhelden kämpfen gegen den Krebs

Manfred Baumann präsentierte seinen neuen Kalender zu Gunsten von "Dancer against Cancer"

Seit bereits 14 Jahren unterstützen Starfotograf Manfred Baumann und seine Gattin Nelly die Organisation "Dancer against Cancer" von Yvonne Rueff. Auch heuer präsentierte der Profi-Knipser wieder seinen Kalender mit prominenten Superhelden wie Dominic Thiem, Monica Ferres, Iva Schell und vielen weiteren.

Lucas Fendrich, Manfred Baumann, Yvonne Rueff, Nelly Baumann und viele weitere Promis kämpfen gegen den Krebs. © powersisters ×

Limitierte Stückzahl

Der Kalender ist auf 1.000 Stück limitiert und kann um 50 Euro erstanden werden. Zur Präsentation des fertigen Werks im Hotel Kaiserhof Wien versammelten sich Unterstützer wie Christoph Fälbl, Lucas Fendrich und Herby Stanonik, um das Leben zu feiern und dem Krebs den Kampf anzusagen.

Christoph Fälbl und Iva Schell © powersisters ×

Der Kalender gilt wie immer wieder von einem Dancer against Cancer Ball bis zum nächsten Ball, also ab dem 10. Mai 2025, wo der 18. Dancer against Cancer Ball in der Hofburg Vienna stattfindet.