Cirque du Soleil: So faszinierend ist die neue Show "Kurios"

Mit "Kurios" versetzt der Cirque jetzt über 100.000 Besucher in Wien ins Staunen. Die Gala-Premiere am Donnerstag wurde mit Standing Ovations gefeiert.

Ein VIP-Auflauf von Opernball-Format und eine Vorführung voller Wunder. Der Cirque du Soleil liefert mit „Kurios“ die Show des Jahres. Nach gleich acht Previews ging am Donnerstag in Wien Neu Marx die umjubelte Gala-Premiere über die Bühne.

Seit 2014 ließen sich weltweit schon über 5 Millionen Besucher in 30 Ländern von der bereits 35. Cirque-Produktion "Kurios - Kuriositätenkabinett" begeistern. Jetzt ist endlich Österreich an der Reihe. Vom Einzug der Artisten als menschlicher Zug quer durch die Manege bis zum Party-Finale entführt "Kurios" mit einer der besten Shows, die der Cirque je in Wien zeigte, in die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts. Zwei Stunden Staunen über waghalsige Akrobatik, faszinierendes Daumenkino und einen "unsichtbaren Zirkus".

Forscher steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt steht ein Forscher, der jede Menge Flugobjekte und Gerätschaften erfindet. Rund um ihn scharen sich fliegende Jongleure, außerirdische Schnabeltiere und sogar Bücher, die sich wie Möwen bewegen. Dazu gibt’s witzige Clown-Einlagen, coole Electroswing-Sounds und gleich 3 Schlangenmenschen, die alle Grenzen der körperlichen Anatomie sprengen.

"Wir zeigen das Goldene Zeitalter der Magie. Eine Show, die alles Davorgewesene in den Schatten stellt und die Phantasie des Publikums beflügeln soll", erklärt Acro Net Coach Mathieu Hubener das Akrobatik-Spektakel, bei dem auch Überkopf-Sesselstunts, ein Balance Act auf einer Hochschaukel und Menschenpyramiden dem Publikum den Atem rauben. Dazu gab‘s sogar eine entzückende Fahrrad-Flugshow, die bei den ersten Previews noch gar nicht am Programm stand.

"Acro Net Act" als Wien-Premiere

Als Wien-Premiere wird der beeindruckende "Acro Net Act" gezeigt: ein waghalsiges und meterhohes Herumspringen von 7 als Fische verkleideten Artisten auf einem federnden Sicherheitsnetz. Bis zum 11. Mai jetzt noch bei mindestens 57 weiteren Wien-Aufführungen. Dafür wurden schon über 100.000 Tickets verkauft.