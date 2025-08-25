Kündigungswelle bei Puls24

Puls24 baut seine Online-Redaktion um. Neun Mitarbeiter verlieren ihren Job, bestätigt das Unternehmen gegenüber HORIZONT.

Laut Unternehmensangaben werden rund neun Mitarbeiter:innen der Online-Redaktion abgebaut. Die Redaktion wird in die Joyn-Struktur integriert. Grund für den Schritt seien die wirtschaftliche Lage, ein schwieriges Marktumfeld und strategische Prioritäten, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber HORIZONT.

Puls24 beendet gesamten Online-Auftritt

Laut Standard-Informationen stelle der österreichische News-Sender seinen gesamten Online-Auftritt ein. Anfang Oktober gelte intern als möglicher Zeitpunkt für ein Ende der Dienstverhältnisse, wie der Standard berichtet. US-amerikanische und chinesische Unternehmen würden den österreichischen Medienmarkt immer stärker dominieren, so ProSiebenSat.1 Puls.

Bewegtbild nicht betroffen

Der Bewegtbildbereich bleibe von den Kürzungen unberührt und werde weiterhin gefördert. Für 2025 erhalte Puls24 über 2,1 Millionen Euro aus dem Privatrundfunkfonds. Auch neue Informations-Programme seien geplant – für Herbst 2025 und 2026.

Reduktion von Text-Angeboten

Strategisch wolle der Sender den „Public Value“-Anteil im Streaming-Angebot erhöhen und dort lokale Inhalte forcieren. Ergänzend dazu sollen Text-Beiträge auf der Publishing-Seite von Joyn („Behind the Screens“) ausgebaut werden. Insgesamt führe dies zu einer Reduktion des textbasierten Angebots.