Penny - ADV/Promo - Penny Filiale
© Billa AG - Penny

In allen Filialen

Diskonter überrascht jetzt mit DIESER Aktion

25.08.25, 10:58
Der Diskonter-Riese Penny führt jetzt ein neues Produkt ein und überrascht damit die Kunden. 

Das Einwegpfand-Sammeln wird jetzt noch leichter gemacht und mit einem coolen Projekt verbunden. 

 Sammeln von Pfandflaschen noch leichter  

Seit Jahresbeginn gibt es in Österreich das Einwegpfand.  Die Rewe-Tochter Penny führt jetzt die Pfandtasche in alle 320 Filialen ein. Mit der Pfandtasche können Kunden leere Pfandflaschen und -dosen bequem sammeln und zurückbringen. "Die Pfandtasche macht das Sammeln von Pfandflaschen noch leichter und ist eine gute Erinnerung, dass Pfand nicht achtlos entsorgt werden soll", so Johannes Greller, Geschäftsführer PENNY Österreich. 

Die Pfandtasche ist ab sofort zum Preis von 1,29 Euro erhältlich.

Schöne Aktion 

Außerdem: Der Pfandbon kann entweder direkt für den Einkauf genutzt werden -  zusätzlich gibt es 10 Prozent auf das teuerste Produkt beim nächsten Einkauf - oder für einen karitativen Zweck an das Österreichische Rote Kreuz gespendet werden.

