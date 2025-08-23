Bekannter Matratzenhersteller schlittert in die Pleite

Die Schulden belaufen sich auf fast fünf Millionen Euro.

Schon wieder erschüttert eine Millionenpleite das Land. Dieses Mal hat es dabei mit der Aquinos Bedding Austria GmbH einen Matratzenhersteller aus Oberösterreich erwischt. Das Unternehmen mit Sitz in Timelkam musste einen Konkursantrag stellen.

Laut Kreditschutzverband sind 17 Mitarbeiter und 140 Gläubiger von der Pleite betroffen. Die Schulden belaufen sich auf etwa 4,8 Millionen Euro.

Als Gründe für die Pleite werden der Marktrückgang im Hauptbettwarenmarkt Deutschland sowie Lieferkettenprobleme genannt. „Der Anstieg bei den Produktions-, Material- und Personalkosten hat der Schuldnerin dann den Todesstoß versetzt“, so das Creditreform. Das Unternehmen soll nun saniert und dann fortgeführt werden.

Aquinos Bedding Austria ist die Österreich-Tochter des portugiesischen Betten- und Matratzenherstellers Aquinos Industry Business and Management SA. Zu Aquinos gehört die bekannte österreichische Marke Sembella.