Ex-Red-Bull-Manager mit Tiny-House-Resort-Pleite

Am Landesgericht Salzburg ist am Donnerstag neuerlich ein Konkurs in der Beherbergungsbranche eröffnet worden.

Wie KSV1860 und der Alpenländische Kreditorenverband informierten, ist die "BoutiqueHomes GmbH" zahlungsunfähig. Hinter dem Unternehmen steht der ehemalige Red-Bull-Manager Norbert Kraihamer. Seine Gesellschaft betreibt am Mattsee (Flachgau) das Tiny-House-Resort "Das Seehäuser". Über die Höhe der Schulden liegen noch keine Informationen vor.

Auch Angaben über die Zahl der betroffenen Gläubiger und Dienstnehmer oder über die Ursachen für die Insolvenz gibt es noch nicht, informierten die Kreditschutzverbände. Der Konkursantrag wurde nicht vom Unternehmer selbst, sondern über Gläubigerantrag gestellt. Kraihamer war für eine Stellungnahme zum Konkurs für die APA vorerst nicht erreichbar. Er soll sich derzeit nicht im Lande befinden.

15-Millionen-Investment

"Das Seehäuser" ist ein im Mai 2024 eröffnetes Resort mit 37 kleinen Holzhäusern, Villen oder Lofts, die alle 17 bis 40 Quadratmeter groß sind und mit Küche und Bad ausgestattet sind. "Ideal für Erholungssuchende oder Menschen, die Homeoffice in bester Lage suchen", hatte Kraihamer vor der Eröffnung betont. Er sagte, dass er insgesamt 15 Millionen Euro in das Projekt investiert hat. Außerdem suchte er vor drei Jahren über Crowdfunding Unterstützer.

Die Berichts- und Prüfungstagsatzung soll am 12. November 2025 stattfinden. Laut Firmenbuch "Wirtschafts-Compass" weist die Bilanz Ende 2023 einen Verlust von fast 1,8 Mio. Euro aus, alle Verbindlichkeiten wurden mit 14,4 Mio. Euro beziffert. Dem gegenüber stand ein Anlagevermögen von 11,2 Mio. Euro.