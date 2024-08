Milliarden von E-Auto-Hersteller gefordert: Sanierungsplan für Fisker in Graz angenommen

E-Auto-Pleite: 1,16 Milliarden Euro an Forderungen bei Fisker-Insolvenz in Österreich Im Insolvenzverfahren um die Österreich-Tochter des US-Elektroauto-Start-ups Fisker hat am Dienstag der erste Termin am Zivillandesgericht in Graz stattgefunden. Insgesamt wurden Forderungen in der Höhe von mehr als 1,16 Milliarden Euro angemeldet.