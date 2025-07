Novomatic übernimmt französische Casinos-Gruppe

Der Glücksspielkonzern Novomatic hat die Übernahme der französischen Vikings Casinos-Gruppe abgeschlossen. Die Behörden geben grünes Licht für den österreichischen Marktführer.

Die französischen Lizenzierungs- und Aufsichtsbehörden hätten dafür die Genehmigungen erteilt, gab die Novomatic am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Damit stärke das Unternehmen seine Präsenz "in einem der bedeutendsten Gaming Märkte Europas". Die Vikings Casinos-Gruppe beschäftigt derzeit gut 300 Mitarbeitende. Kaufpreis wurde keiner genannt.

Spiel an der Côte d’Azur

Aktuell betreibt die Vikings Casinos-Gruppe rund 1.000 Gaming Terminals in mehr als zehn Live Casinos im ganzen Land – darunter auch renommierte Standorte an der Côte d’Azur.

Diese Übernahme ermögliche Novomatic , das Portfolio in einer der größten Glücksspielregionen Europas signifikant zu erweitern und die internationale Wachstumsstrategie konsequent fortzusetzen.

"Expansionsstrategie auf globaler Ebene"

Stefan Krenn © novomatic

Über Novomatic

„Die Übernahme der Vikings Casinos ist ein bedeutender Schritt auf unserem Weg, die internationale Marktpräsenz von NOVOMATIC gezielt auszubauen. Frankreich zählt zu den dynamischsten und zugleich anspruchsvollsten Gaming-Märkten Europas. Mit diesem Investment stärken wir nicht nur unsere führende Position in Europa, sondern setzen ein klares Zeichen für unsere langfristige Expansionsstrategie auf globaler Ebene“, betont Stefan Krenn, Vorstand der Novomatic AG.

Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die vom Industriellen Professor Johann F. Graf im Jahr 1980 gegründete Unternehmensgruppe verfügt über Standorte in mehr als 50 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in rund 130 Staaten. Novomatic betreibt Glücksspielterminals und Video Lottery Terminals (VLTs) in mehr als 2.100 eigenen elektronischen und regulären Casinos sowie über Mietmodelle.