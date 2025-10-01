Riesiger Schuldenberg - Steirische IT-Firma schlittert in die Insolvenz

Die nächste Millionen-Pleite! Das Grazer Technologieunternehmen tectos GmbH ist insolvent. 50 Beschäftigte und über 1600 Gläubiger sind betroffen.

Am Mittwoch stellte die steirische tectos GmbH beim Landesgericht Graz einen Konkursantrag. Die Kreditschutzverbände AKV, Creditreform und KSV1870 bestätigten den Schritt. Das Unternehmen beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, betroffen sind zudem mehr als 1600 Gläubiger.

22 Millionen Euro Schulden

Laut KSV1870 belaufen sich die Passiva auf rund 22,3 Millionen Euro, dem stehen Aktiva in Höhe von etwa 6,8 Millionen Euro gegenüber. Eine Sanierung wird nicht angestrebt.

Standort gefährdet: Technologiefirma

Die 2010 gegründete Firma hat ihren Sitz in Graz. Sie entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten und Systeme für Motoren und Antriebe, einschließlich Software. Die Kunden reichen von Automobilherstellern über die Luft- und Raumfahrt bis hin zur Landwirtschaft.

Investoren-Gespräche erfolglos

Das Unternehmen finanzierte sich laut eigenen Angaben zu einem großen Teil über die Mehrheitsgesellschafterin AVV Investment GmbH. Da eine Neufinanzierung ausblieb, kam es zur Insolvenz. Gespräche mit externen Investoren blieben bislang erfolglos.