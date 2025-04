Samsung revolutioniert mit AI das vernetzte Zuhause

Bei der „World of Samsung 2025“ zeigt der Tech-Riese, wie künstliche Intelligenz (AI) das tägliche Leben nahtlos verbessert. Von smarter Unterhaltung bis zum automatisierten Haushalt.

Samsung zeigte bei der Tech-Messe neue TV-Modelle, die es in sich haben. Die modernen Neo QLED-, OLED- und QLED-Modelle (24–115 Zoll) nutzen AI für perfektes Bild & Sound. Der AI-Picture Optimizer passt Helligkeit und Kontrast in Echtzeit an, während Q-Symphony bis zu drei Geräte für Kinoklang verbindet. Kunstfans freuen sich über 3.000 Werke im erweiterten Art Store.

Gaming der nächsten Generation

Der Odyssey OLED G8 (27 Zoll, 4K, 240 Hz) und der curved Odyssey G9 (49 Zoll, 1 ms Reaktionszeit) setzen mit AI-Auto-Game-Modus neue Gaming-Standards.

Smart Home: Energie sparen mit AI

Samsungs SmartThings steuert das vernetzte Zuhause: Der AI-Energiesparmodus optimiert Stromverbrauch, z. B. durch Waschen in Schwachlastzeiten.

Galaxy S25: AI für den Alltag

Die neue Smartphone-Serie bringt Live-Translate, Generative Edit und SmartThings Home Insight – für Kontrolle über Haushalt, Haustiere & Energie vom Handy aus.