oe24 testet neue Mobilfunkgeneration 6G mit A1 und Nokia

Erster Pre-6G-Test in Österreich gestartet. Der neue Standard soll mehr Effizienz bei Frequenznutzung und Zuverlässigkeit bringen. Ende der 20er-Jahre sollen damit selbstfahrende Autos gesteuert werden.

Der 5G-Ausbau ist zu 90 Prozent abgeschlossen, die heimischen Mobilfunker machen sich jetzt schon Gedanken über die nächste Netzgeneration - 6G.

Smarter Kühlschrank, autonomes Fahren bis hin zu Robotern

A1 Telekom Austria und Nokia haben am Donnerstag in Wien gemeinsam vor Journalisten einen ersten Pre-6G-Test mit einem Videostream gestartet. Die neue Technologie ist als Weiterentwicklung des aktuellen 5G-Standards zu verstehen und soll vor allem mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und mehr Effizienz bei der Nutzung von Frequenzen bringen.

A1 Group CTO Alexander Kucher, Nokia Country Manager Christoph Rohr und A1 Österreich CTO Christian Laque (v.l.) © A1/APA-Fotoservice/Rastegar ×

Vom smarten Kühlschrank über autonomes Fahren bis hin zu Robotern, die in einer Fabrik arbeiten - immer mehr Geräte sind auf Mobilfunk angewiesen und benötigen dafür Frequenzen und Energie.

oe24 Reporter Aaron Brüstle testet Pre-6G-Device. © A1/APA-Fotoservice/Rastegar ×

Der Bedarf wird künftig weiter steigen. Mit dem neuen 6G-Standard soll dem Rechenschaft getragen werden, denn mit diesem sollen die bestehenden Frequenzbänder flexibler und effizienter genutzt werden. In Folge soll damit auch der Energieverbrauch sinken.

Hunderte kleine Antennen richten Energie gezielt auf Nutzer

Vorstellen kann man sich das folgendermaßen: Auf einer 6G-tauglichen Antenne sitzen hunderte kleine Antennen, die gleichzeitig mit mehreren Zielen sprechen und die Signale in kürzester Zeit an viele verschiedene Nutzer verteilen können - und zwar nur mit so viel Daten- und Energieaufwand, wie es der Empfänger auch benötigt. Dadurch erhöhe sich die Kapazität eines Frequenzbandes drastisch und Energie wird gespart, erklärte A1-Technologievorstand Alexander Kucher am Donnerstag.

Sorge vor Strahlen müsse man nicht haben, hieß es von den Technik-Chefs. Die Strahlung sei nicht stärker als bisher und liege weit unter den Grenzwerten der WHO. Am stärksten ist die Handystrahlung übrigens nicht beim Mobilfunkmast sondern direkt beim Handy.

6G verspricht höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit

6G verspricht außerdem höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit als 5G, was vor allem für die Wirtschaft relevant ist - beispielsweise beim autonomen Fahren oder wenn in der Industrie Roboter eingesetzt werden. "Das muss höchst zuverlässig sein, da darf es keine Ausfälle geben", so Kuchar.

Bis 6G aber wirklich kommt, wird es noch einige Jahre dauern. 6G befindet sich noch im Entwicklungsstadium, der beim Wiener Arsenal gestartete Videostream-Test, der für rund 14 Tage läuft, ist daher ein Pre-6G-Test.

Höhere Bandbreite

Wie steht es um die Bandbreite, die maximale Datenübertragungsrate?

Beim Pre-6G-Test wurden am Donnerstag 1.200 Mbit/s geschafft. Die A1-Tarife haben aktuell bis zu 500 Mbit/s (das ist der Toptarif).

Das wurde um das Doppelte übertroffen und soll jetzt optimiert werden. Länderübergreifend wird an einheitlichen Regelungen gearbeitet.

Die Standards für die neue Mobilfunkgeneration sind noch nicht zur Gänze ausgearbeitet, einen ersten Rahmen soll es 2027 geben, sagte Christoph Rohr, Country Manager bei Nokia. Ab 2029 seien erste Einsätze möglich. Christian Laqué, Technologiechef von A1 Österreich rechnet frühestens ab 2030 mit einer breiteren kommerziellen Anwendung von 6G. Dennoch sei es wichtig, sich schon jetzt mit der neuen Technologie zu beschäftigen, da der Netzausbau viel Zeit benötige.