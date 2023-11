Signa-Tochter wird "geordnet liquidiert"

Signa-Sanierungsverfahren eröffnet: 5 Milliarden Euro Schulden Das Dach des Signa-Geflechts des Tirolers Rene Benko, Signa Holding GmbH, ist insolvent. Am Mittwoch wurde am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet, berichtete der KSV1870. Der Schuldenberg ist trauriger Rekord in der österreichischen Geschichte.