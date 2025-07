Snipes-Gründer will Higgins groß machen

Unternehmer Sven Voth über Mode, sein neues Unternehmen und interaktive Erlebnisse.

Der Fuchs Mr. Higgins war mit Unternehmer Sven Voth bei oe24-Chefredakteur Niki Fellner im Interview bei Fellner! Live.

oe24: Was hat es mit dem Fuchs auf sich?

Sven Voth: Das ist Mr. Higgins, unser Fuchs. Er steht für unser neues Konzept: Mode, Schuhe und Accessoires in der Einstiegspreislage. Er steht für den Schlaufuchs und Sparfuchs – ist einfach smarter als andere Tiere.

oe24: Was macht das Tier?

Voth: Er ist auf Social Media, unserer Website und auch physisch unterwegs – beim MMA-Training, auf dem Red Bull Ring oder bei Straßeninteraktionen.

oe24: Higgins startet am 28.08. in Österreich. Wo genau und was bietet ihr an?

Voth: Wir eröffnen zehn Läden an einem Tag: vier in Wien (Huma Eleven, Stadion Center, Citygate, Gatterhölzer Straße), je einen in Wiener Neustadt, Bruck an der Leitha, Graz, Salzburg (Eugendorf) und zwei in Linz. Die Stores (500–700 m²) liegen in Malls oder Fachmarktzentren und bieten Mode für alle Altersgruppen zu Einstiegspreisen.

Unsere Message ist: Gebt euer Geld für Familie, Bildung, Urlaub oder Essen aus – nicht übermäßig für Kleidung. Wir bieten Markenware und Eigenmarken zu fairen Preisen.