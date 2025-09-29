"Sober October": Henkell mischt mit 0-Prozent-Edelflasche mit

Der Trend zu alkoholfreien Alternativen gewinnt zunehmend an Bedeutung – nicht nur im Zuge von Bewegungen wie dem bevorstehenden „Sober October“. Immer mehr Menschen, vor allem jüngere Generationen, setzen auf bewussten Genuss und „Mindful Drinking“.

Mit der Umstellung von Henkell Alkoholfrei auf Henkell 0,0% bekräftigt Henkell Freixenet, Marktführer im alkoholfreien Schaumweinsegment in Österreich, erneut seine Vorreiterrolle. Henkell 0,0% überzeugt mit einer alkoholfreien Rezeptur, 30 Prozent weniger Zucker als das Vorgängerprodukt sowie einem neuen, modernen Auftritt.

Henkell 0,0%: Prickelnder Genuss – ganz ohne Alkohol © Henkell Freixenet

Was als Nischenbewegung begann, hat sich mittlerweile zu einem nachhaltigen Wandel entwickelt: Alkoholfreier Schaumwein ist längst mehr als ein kurzfristiger Trend, er spiegelt eine dauerhafte Veränderung im Konsumverhalten wider. Besonders jüngere Generationen wie Millennials, Generation Z und Alpha legen Wert auf Qualität, Geschmack und einen bewussten Lebensstil. Der weltweit gefeierte „Sober October“ verstärkt diese Bewegung und regt dazu an, Trinkgewohnheiten zu reflektieren und den Alkoholkonsum bewusst zu reduzieren – ganz ohne Kompromisse beim Geschmack.

Die Entalkoholisierung von Schaumweinen erfordert moderne Anlagen und spezielles Know-how – ein Handwerk, das Henkell Freixenet seit über 15 Jahren erfolgreich beherrscht. Auf dieser Basis hat Henkell Freixenet das Produkt Henkell Alkoholfrei weiterentwickelt und nun vollständig entalkoholisiert – bei gleichbleibend hohem Qualitätsniveau und vertrautem Geschmacksprofil.

Prickelnder Genuss ohne Alkohol

Henkell 0,0% löst den bisherigen Publikumsliebling Henkell Alkoholfrei ab. Die neue 0,0%-Variante präsentiert sich mit gleichbleibend hoher Qualität, einem vertrautem Geschmacksprofil, aber 0,0 % Alkohol und 30 Prozent weniger Zucker: Die alkoholfreie Cuvée überzeugt mit ihrem fruchtigen Bukett aus Birne, Apfel und Pfirsich. Lebendige Perlage und elegante Zitrusnoten machen sie zum idealen Speisenbegleiter zu kräftigen Vorspeisen, dunklem Fleisch und nicht allzu süßen Desserts.

Basis für Henkell 0,0% sind sorgfältig ausgewählte Trauben, die in einem besonders schonenden Verfahren entalkoholisiert werden. Bei 26 Grad wird der Alkohol vollständig entfernt, sodass die natürlichen Aromen erhalten bleiben. Anschließend erhält der Wein durch Gärungskohlensäure seine feine Perlage. Das Ergebnis: ein prickelndes Geschmackserlebnis mit 0,0 Prozent Alkohol.

Neben der neuen Rezeptur überzeugt Henkell 0,0% auch im neuen Design. Die grüne Flasche und das elegante Etikett orientieren sich stilistisch am beliebten Henkell Trocken. Hellblaue Akzente auf Etikett und Flaschenhals kennzeichnen die alkoholfreie Variante.

Pionierarbeit im alkoholfreien Schaumweinsegment

Bereits 2015 erweiterte Henkell Freixenet konsequent sein Sortiment um alkoholfreie Alternativen – von klassischen Schaumweinen bis hin zu Aperitivo-Varianten. Heute ist Henkell Freixenet Austria mit einem wertmäßigen Marktanteil von über 45 Prozent[1] führender Anbieter alkoholfreier Schaumweine in Österreich. Im ersten Halbjahr 2025 konnte das Unternehmen einen Absatzanstieg von 38,5 Prozent[2] in diesem Segment verzeichnen. Alkoholfreie Alternativen sind für Henkell Freixenet ein zentraler Wachstumstreiber mit großem Zukunftspotenzial.

„Immer mehr Konsumenten entscheiden sich bewusst für einen alkoholfreien Lebensstil – ohne dabei auf Genuss zu verzichten. Alkoholfreier Schaumwein wird so zum stilvollen Begleiter von Feierlichkeiten und besonderen Momenten und gewinnt auch im Alltag immer mehr Bedeutung. Mit Henkell 0,0% setzen wir ein klares Zeichen für bewussten Genuss und laden dazu ein, Tradition neu zu denken und gemeinsam einen zeitgemäßen Lebensstil zu prägen“, so Philipp Gattermayer, Geschäftsführer Henkell Freixenet Austria.



Über Henkell

Henkell Sekt verbindet auf einzigartige Weise französische Cuvée-Kunst mit internationaler Herstellerkompetenz und ist als meistexportierte Sektmarke in über 100 Ländern erhältlich. Die Marke steht weltweit für Eleganz, Lebensfreude und zeitlos kultivierten Sektgenuss. Mit ihrem umfangreichen Sortiment nimmt die Stammmarke von Henkell Freixenet einen festen Platz in der österreichischen und internationalen Sektlandschaft ein.