Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.500 aktien down -3.11% Andritz AG 60.80 aktien down -2.33% BAWAG Group AG 110.10 aktien down -1.43% CA Immobilien Anlagen AG 22.940 aktien equal +0% CPI Europe AG 15.350 aktien down -0.97% DO & CO Aktiengesellschaft 176.60 aktien down -2% EVN AG 25.900 aktien down -2.26% Erste Group Bank AG 87.40 aktien down -2.62% Lenzing AG 21.500 aktien down -0.46% OMV AG 47.940 aktien down -1.76% Oesterreichische Post AG 29.750 aktien down -0.5% PORR AG 27.050 aktien down -3.39% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.860 aktien up +0.55% SBO AG 26.500 aktien up +0.57% STRABAG SE 71.90 aktien down -2.44% UNIQA Insurance Group AG 13.680 aktien up +0.44% VERBUND AG Kat. A 62.40 aktien down -0.79% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.050 aktien down -0.97% Wienerberger AG 26.740 aktien up +0.98% voestalpine AG 33.860 aktien down -3.04%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Kopie von Kunden können sich in der SPA
© SPAR/Christian Biemann

Prämiert

SPAR Österreich gewinnt Retail Innovation Award 2025 mit “SPAR-Produktwelt”

20.11.25, 14:41 | Aktualisiert: 21.11.25, 11:45
Teilen

Die “SPAR-Produktwelt” verbindet Online-Information mit stationärem Einkauf, würdigt eine Jury die digitale Vorreiterrolle. 

SPAR Österreich wurde am 19. November beim RETAIL TECH DAY 2025 im Tech Gate Vienna mit dem begehrten Retail Innovation Award für die “SPAR-Produktwelt” in der Kategorie "Best Digital Transformation" ausgezeichnet. Die hochkarätige Jury würdigte damit die “SPAR-Produktwelt”, die im September 2025 live gegangen ist und einen Meilenstein in der Digitalisierung des stationären Handels darstellt. 

spar

v.l.n.r.: Rainer Will (CEO Handelsverband), Florian Haas (EY), Clarissa Groll (ACL), Elke Reiter-Reisenbichler (SPAR Österreich), Kevin Motz (SPAR ICS), Anita Seufer-Wasserthal (SPAR ICS), Nadja Bernhard (ORF), Nikolaus Köchelhuber (EY Parthenon) 

© spar

Mit der “SPAR-Produktwelt” hat SPAR ein digitales Schaufenster geschaffen, das über 30.000 Produkte mit vollständigen Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen, Nährwerten, transparenten Preisen, Aktionen und Verfügbarkeiten in Echtzeit für alle Vertriebslinien bereitstellt. Kund:innen können über die SPAR-App und unter www.spar.at/produktwelt ohne Registrierung auf alle Produktdetails zugreifen – ein Service, der in dieser Form einzigartig im österreichischen Lebensmittelhandel ist. 

 

Kunden können sich in der SPAR-Produktwelt digital zu 25.000 Artikeln informieren

Kunden können sich ab sofort in der SPAR-Produktwelt digital über Preise, Herkunft und Verfügbarkeit von mehr als 25.000 Artikeln aus dem Lebensmittelsortiment von SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR informieren.

© SPAR/Christian Biemann

Digitale Transformation mit klarem Kundennutzen

Die “SPAR-Produktwelt” reagiert auf den wachsenden ROPO-Trend (Research Online – Purchase Offline), bei dem Konsument:innen online recherchieren, aber stationär einkaufen. Neben vollständiger Transparenz bei Produktinformationen und Preisen bietet die Lösung auch Echtzeit-Verfügbarkeiten für ausgewählte SPAR- EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximärkte sowie Filtermöglichkeiten für spezielle Ernährungsbedürfnisse wie vegan, glutenfrei oder Bio.

Technologische Innovation und bereichsübergreifende Zusammenarbeit

Das prämierte Projekt basiert auf einer modernen Microservice-Architektur, die nachhaltig, skalierbar und für zukünftige Anforderungen gerüstet ist. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war die enge Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen. Zu Spitzenzeiten arbeiteten über 40 Personen aus den Bereichen Sortiment, Marketing, Einkauf, Vertrieb und Rechtsabteilung gemeinsam an der Umsetzung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden