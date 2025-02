Wienerberger erlitt 2024 heftigen Gewinneinbruch

Ergebnis nach Steuern sackte um 76 Prozent auf 79,8 Mio. Euro ab. Der Umsatz legte aber um 7 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro zu und die Dividende soll um 5,6 Prozent auf 0,95 Euro je Aktie steigen.

Der börsennotierte Baustoffkonzern Wienerberger hat die Flaute in der Baubranche 2024 deutlich zu spüren bekommen. Der Gewinn nach Steuern brach gegenüber dem Jahr davor um 76 Prozent auf 79,8 Mio. Euro ein. Das Unternehmen habe zudem einen einmaligen Gewinnrückgang aufgrund von Negativeffekten verzeichnet, so der Konzern am Mittwoch unter Verweis auf einen Verkauf in Russland und Restrukturierungsmaßnahmen. Umsatz und Dividende zeigen nach oben.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um 10 Prozent auf 706,6 Mio. Euro. Die Verkaufserlöse legten im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenüber 2023 um 7 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro zu. Der Free Cashflow stieg um 62 Prozent auf 420 Mio. Euro. Die Dividende soll um 5,6 Prozent auf 0,95 Euro je Aktie angehoben werden.

Krise im Wohnbau

Trotz eines herausfordernden Marktumfelds, insbesondere im Neubausektor, konnten durch Kostenmanagement und operative Effizienz robuste Margen erreicht werden. Die Bauindustrie sei im abgelaufenen Geschäftsjahr vor "erheblichen Herausforderungen im Bereich des Wohnungsbaus" gestanden, darunter ein starker Rückgang im Ein- und Mehrfamilienhausbau mit teilweise mehr als 25 Prozent. Steigende Zinssätze, zunehmende Baukosten und politische Unsicherheiten hätten die Marktentwicklung zusätzlich erschwert, berichtete das Unternehmen.

Wienerberger habe darauf mit Kapazitätsanpassungen, Restrukturierungsmaßnahmen und striktem Kostenmanagement "schnell und konsequent" reagiert. Das habe 100 Mio. Euro zum Gewinn beigetragen und eine EBITDA-Marge von 17 Prozent gesichert. 2025 soll die Marge auf 17,5 Prozent gesteigert werden.

Stabilisierung erwartet

2024 sei das "drittbeste Jahr in der Unternehmensgeschichte" gewesen. Unter der Annahme, dass sich die relevanten Endmärkte heuer stabil entwickeln und die Zinssätze im Laufe des Jahres weiter gesenkt werden, soll das EBITDA im aktuellen Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich auf etwa 800 Mio. Euro steigen.

Auf dem Plan des Managements stehen strategisches Wachstum sowie Innovationen und Akquisitionen. Das Netzwerk an modernen und nachhaltigen Wienerberger-Produktionsstandorten soll kontinuierlich ausgebaut werden.