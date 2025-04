US-Börsen schließen vor dem Osterwochenende mit Verlusten

Dow Jones mit klaren Abgaben wegen UnitedHealth-Kurseinbruch

Die US-Börsen haben den Handel am Gründonnerstag überwiegend mit Verlusten beendet. Für den Dow Jones ging es um klare 1,33 Prozent auf 39.142,23 Einheiten hinab, wobei hier vor allem die Kursabgaben in UnitedHealth deutlich auf den US-Leitindex lasteten. Beim marktbreiten S&P-500 wurde indes ein leichtes Plus von 0,13 Prozent bei 5.282,70 Zählern registriert. Der Nasdaq Composite verlor wiederum geringe 0,13 Prozent auf 16.286,45 Punkte.

Impulsgeber blieben am Berichtstag insgesamt Mangelware. Der Markt dürfte einerseits den Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump gegenüber dem Fed-Chef Jerome Powell gelauscht haben. Trump zufolge könne ein Rücktritt Powells nicht schnell genug kommen, denn dieser handle zu zögerlich. Der US-Präsident verlangt Zinssenkungen.

Andererseits stand das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni im Fokus. Dabei sagte Meloni hinsichtlich des Handelsstreits zwischen den USA und der Europäischen Union: "Ich bin sicher, dass eine Einigung erzielt werden kann. Wir können eine gemeinsame Basis finden." Trump lobte im Gegenzug Meloni. Auch er war überzeugt, dass es zu einer Einigung mit der EU im Zollstreit kommen könne.