US-Erzeugerpreise zogen im August stärker als erwartet an

US-Verbraucherpreise im Juli stärker gestiegen als erwartet Höhere Energie- und Lebensmittelpreise haben die Verbraucherpreise in den USA in die Höhe katapultiert. Im Vergleich zum Vormonat stiegen sie im Juli um 0,5 Prozent, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit.