Video zeigt Mega-Stunt von Bike-Star Fabio Wibmer

Fabio Wibmer, der 29-jährige Extremsportler aus Osttirol und einer der bekanntesten Mountainbike-Athleten der Welt, hat erneut für Aufsehen gesorgt.

Der Masters of Dirt-Star, bekannt für seine spektakulären YouTube-Videos mit über einer Milliarde Aufrufen und mehr als 13 Millionen Followern, eröffnete die Masters of Dirt Freestyle Showdown European Tour mit einem atemberaubenden Stunt in Hamburg.

Für diesen besonderen Moment wählte Wibmer einen Ort, der noch nie zuvor für solch eine Aktion genutzt wurde: Das fulminante Wahrzeichen Hamburgs, die Elbphilharmonie. In 100 Metern Höhe wurde eine Rampe von CK Construction in Zusammenarbeit mit Frame Hamburg gebaut, über die er mit seinem Bike auf den Peak der östlichen Dachwelle fuhr.

Dort setzte der Osttiroler zu einem perfekten Backflip an – ein Anblick, der selbst erfahrenen Extremsport-Fans den Atem raubte. Weitere beeindruckende Szenen wurden im Großen Saal des Konzerthauses gedreht.