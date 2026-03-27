Vom Lehrling zum Chef: BILLA-Karriere made in NÖ – Norbert Militowski eröffnet eigenen Markt

Vom Lehrling zum eigenen Chef: Norbert Militowski erfüllt sich seinen Traum und übernimmt einen BILLA-Markt in Groß-Enzersdorf. Mit regionalen Produkten, 17 Mitarbeitern und Fokus auf Nachhaltigkeit startet er jetzt als selbstständiger Kaufmann durch.

Norbert Militowski ist seit über 15 Jahren Teil der BILLA Familie und startet ab sofort als selbstständiger BILLA Kaufmann in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich durch. © Billa AG/Robert Harson

Karriere, wie sie im Bilderbuch steht: Norbert Militowski begann 2008 als Lehrling bei Billa – heute führt er seinen eigenen Markt. Nach mehr als 15 Jahren im Unternehmen und zuletzt als Marktmanager in Wien wagt er nun den Schritt in die Selbstständigkeit.

„Ich habe meine Karriere bei Billa als Lehrling begonnen und Schritt für Schritt alle Stationen im Markt kennengelernt. Der Weg in die Selbstständigkeit ist für mich daher etwas ganz Besonderes. Jetzt kann ich meine eigenen Ideen einbringen, den Markt aktiv gestalten und gemeinsam mit meinem Team ein Einkaufserlebnis schaffen, das genau zu unserer Region und den Bedürfnissen unserer Kunden passt“, erklärt der neue Billa-Kaufmann.

Über 750 m² Verkaufsfläche bieten ein breites Sortiment im BILLA Familie Militowski. © Billa AG/Robert Harson

Regionalität im Fokus

Auf rund 750 Quadratmetern Verkaufsfläche setzt der neue Markt stark auf Produkte aus der Umgebung. Eier, Erdäpfel, Säfte und Honig von regionalen Betrieben stehen im Regal – und das Angebot soll weiter wachsen. Damit trifft Militowski genau den Nerv der Zeit: Kundinnen und Kunden achten immer mehr auf Herkunft und Qualität ihrer Lebensmittel.

17 Mitarbeiter – und bald Lehrlinge

Ein Team aus 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt im Markt für den täglichen Betrieb. Besonders wichtig ist dem neuen Kaufmann die Förderung des Nachwuchses. Schon bald sollen auch Lehrlinge im Markt ausgebildet werden. Militowski weiß aus eigener Erfahrung, welche Chancen eine Lehre im Handel bieten kann – schließlich begann auch seine eigene Karriere so.

Breites sortiment bie Obst und Gemüse © Billa AG/Harson

Nachhaltig einkaufen mit gutem Gewissen

Auch beim Thema Umwelt setzt der neue Markt Zeichen:

• Photovoltaikanlage am Dach für saubere Energie

• Schnellladestationen für E-Autos am Parkplatz

• „Rettersackerl“ gegen Lebensmittelverschwendung

• Spenden an das Rote Kreuz

So werden überschüssige Lebensmittel sinnvoll weiterverwendet und Ressourcen geschont.

Erfolgsmodell Kaufleute wächst weiter

Mit der Eröffnung in Groß-Enzersdorf wächst das Kaufleute-Modell von Billa weiter. Bereits über 40 selbstständige Kaufleute gibt es österreichweit – bis 2030 sollen es sogar 200 werden. Das Konzept: Unternehmerische Freiheit vor Ort, kombiniert mit der Stärke eines großen Konzerns im Hintergrund. „Norbert Militowski steht beispielhaft für die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Billa Familie. Vom Lehrling bis zum selbstständigen Kaufmann hat er sich mit viel Engagement und Erfahrung seinen Weg erarbeitet. Genau solche Persönlichkeiten prägen unser Kaufleute-Modell. Wir freuen uns sehr, ihn auf diesem Schritt zu begleiten und wünschen ihm gemeinsam mit seinem Team viel Erfolg in Groß-Enzersdorf“, sagt Brian Beck, Billa Vorstand Großhandel und Kaufleute.

Ein Markt mit ZukunftFür Militowski ist die Eröffnung mehr als nur ein Karriereschritt – es ist die Erfüllung eines Traums.Und für Groß-Enzersdorf bedeutet es einen modernen Nahversorger mit regionalem Herz, nachhaltigem Konzept und einem Chef, der ganz genau weiß, wie der Handel funktioniert – von Grund auf gelernt.